Vanessa Terkes se junta à marcha contra Pedro Castillo e exige sua renúncia

Vanessa Terkes, como personagens diferentes do show negócios, está em desacordo com as últimas decisões tomadas por Pedro Castillo como Presidente da República. Por esse motivo, a atriz decidiu sair e exigir a renúncia do presidente peruano.

Ela chegou à Praça San Martín e ficou ao lado de milhares de cidadãos expressando sua rejeição ao atual governo. Ela destacou que não só em Lima eles querem a saída do chefe de Estado, mas grande parte do Perú também a solicitou.

Deve-se notar que o toque de recolher anunciado para terça-feira, 5 de abril em Lima e Callao causou uma onda de protestos em diferentes partes da cidade. . Os manifestantes disseram que não estavam dispostos a ter seu direito ao trânsito livre restrito.

Em uma entrevista que ela deu para ATV, Vanessa Terkes disse que os manifestantes contra Pedro Castillo foram às ruas pacificamente; no entanto, devido aos atos de vandalismo por parte de alguns sujeitos, a polícia teve que usar bombas de gás lacrimogêneo que afetaram aqueles que compareceram silenciosamente.

“ Estou aqui como cidadão com a raiva que milhares de peruanos têm. Eu costumava dizer Lima, mas nenhum cavalheiro é todo o Perú. Ficamos indignados o dia todo. Há algum tempo eles lançavam bombas de gás lacrimogêneo em crianças, mães, algo que era pacífico”, disse.

Ele também aproveitou as câmeras de televisão para se dirigir diretamente a Pedro Castillo e pedir-lhe que renunciasse ao cargo antes que a população continuasse a sair às ruas. “ Dê um passo para o lado ”, disse.

Ela também usou suas redes sociais para lamentar que a marcha contra o presidente peruano tenha terminado em tumultos, já que várias sedes do estado foram afetadas. “Lamentável que uma marcha pacífica termine nisso”, disse.

VANESSA TERKES ESTAVA LIGADA A JUAN SHEPUT

O programa Love and Fire capturou Venessa Terkes ao lado do ex-ministro Juan Sheput. Embora não tenham alegado ou negado que estão romanticamente envolvidos, em mais de uma ocasião eles foram vistos juntos.

Foi por esse motivo que a revista Willax Televisión foi em busca da atriz para descobrir mais detalhes sobre seu suposto romance, embora no final a jornalista não tenha recebido uma resposta direta do ex-apresentador de televisão, pois ela se recusou a responder e apenas evitou a pergunta.

Como você lembra, as especulações de um romance entre Terkes e Sheput ganharam mais força quando a emissora de rádio compartilhou uma fotografia de suas comemorações de aniversário, onde foi possível observar que a atriz parecia muito sorridente ao lado do político, embora cobrisse o rosto com um emoji.

CONTINUE LENDO: