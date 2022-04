Uruguai eliminou o uso de máscaras e quarentenas nas escolas

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Após o anúncio do presidente uruguaio Luis Lacalle Pou, onde definiu a cessação da emergência sanitária do coronavírus no país, as autoridades correspondentes se reuniram na terça-feira para definir os protocolos a serem aplicados nas escolas.

O ministro da Educação e Cultura, Pablo da Silveira, o ministro da Saúde Pública, Daniel Salinas, o presidente do Conselho Diretor Central (Codicen) da Administração Nacional da Educação Pública (Anep), Robert Silva, definiram que todas as quarentenas nas escolas serão eliminadas a partir de abril próximo 19.

Esta data corresponde ao primeiro dia de aula após a Semana do Turismo, ou Semana Santa, semana de férias no Uruguai. De acordo com uma conferência de imprensa, as únicas crianças que terão que ficar em quarentena após essa data são estudantes que têm cobiça positiva.

Nesse sentido, o chefe do portfólio de Educação e Cultura descreveu essa etapa como “ótima notícia” e que, graças a essas medidas, o Uruguai está voltando a uma situação de “normal” em todos os centros, informou a rádio MonteCarlo.

As autoridades em conferência consultaram o que acontece no caso de um surto ser detectado, o que significaria dois ou mais casos com vínculo epidemiológico, e se de acordo com os protocolos indicados as crianças que estavam em contato deveriam colocar em quarentena. Eles responderam que esses alunos não deveriam fazer nada a respeito e que o grupo continuará funcionando sem problemas.

Tomando a palavra “surto” como desculpa, Da Silveira explicou que esse termo não será mais usado, mas falaremos sobre pessoas com sintomas. No caso de tê-los, recomenda-se que o aluno não compareça às aulas e, se o fizer porque os sintomas são leves, que o faça como máscara.

“Acho que estamos chegando ao estágio final de um caminho que percorremos desde 2020, quando começamos a aprovar protocolos operacionais no contexto de uma pandemia. E devemos continuar cuidando de nós mesmos, o governo resolveu levantar a emergência sanitária e isso é uma boa notícia para o país e para a educação em particular. A última coisa que nos resta é a questão das quarentenas quando houve um surto em uma aula e isso não será mais quarentena. Sim, a criança que apresenta sintomas não precisa comparecer e o resto também é mais recomendado usar máscaras em caso de surto”, disse da Silva, acrescentando que desde o início das aulas em março deste ano, apenas 1.900 casos foram detectados entre funcionários do ensino, não professores e alunos.

“Aqui vamos continuar com um protocolo que tem recomendações, por exemplo, ventilação. Se houver pouca ventilação e houver muitos alunos na sala de aula, o uso recomendado de máscaras. O mesmo vale para quando há aglomeração, quando eles vão no transporte escolar, todas essas medidas”, disse.

Ele também esclareceu que “no que diz respeito à comida, você sabe que temos desenvolvido normalmente em todas as escolas, nas escolas de ensino médio foi desenvolvido normalmente, temos protocolos nas cantinas, que serão flexíveis, pois não terão tanta distribuição em turnos”.

Ele garantiu que o pessoal que manuseia alimentos voltados para estudantes ainda terá a obrigação de usar máscaras. “Esse é o único caso em que, por um tempo, o uso de máscaras será obrigatório. No resto dos casos é uma recomendação, mas não é uma obrigação”, disse.

“A realidade é dinâmica, como sempre, de qualquer forma, a grande notícia é que hoje, com essas medidas, um período excepcional que nosso ensino viveu por dois anos está se fechando, o que foi difícil e acho que é hora de agradecer. Aos professores, funcionários não docentes, familiares e estudantes pela responsabilidade e serenidade com que se comportaram durante estes dois anos e acho que eles levam o principal crédito pelos bons resultados comparativos que alcançamos ao longo deste período difícil”, concluiu o ministro da Educação e cultura.





