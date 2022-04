Torcedor do Benfica tentou vencer Luis Díaz enquanto comemorava o gol pelo Liverpool

Luis Diaz está cada vez mais consolidado na liderança do Liverpool da Inglaterra. Sua excelente capacidade de se livrar dos defensores e determinação para buscar o gol fez com que o técnico alemão Jürgen Klopp o levasse em conta com mais regularidade para definir partidas importantes.

O guajiro, que já completou 13 partidas com a equipe inglesa, está confortável com sua equipe e seus companheiros de equipe, com quem conseguiu se adaptar rapidamente e com boa comunicação, como evidenciado em cada partida.

Díaz continua sendo um dos jogadores mais importantes hoje em termos de colombianos no exterior, embora também se destaque como uma das melhores contratações de inverno para a Liga dos Campeões.

No jogo com o Benfica que foi disputado no campo da Luz, em Lisboa, o Liverpool como casa varreu o placar com um 3-1 no primeiro jogo das quartas de final que enfrenta a seleção portuguesa liderada por Nélson Veríssimo contra os 'Veridos'.

Aos 17 minutos Ibrahima Konaté abriu o placar para os visitantes com um cruzamento do canto de Robertson, para o francês de 22 anos terminar com um cabeceamento forte que entraria no gol do Vlachodimos.

Esse primeiro gol seria o prelúdio e o moral para mais tarde, mais de 34′ Sadio Mané marcar o segundo gol, depois que Luis Díaz em uma assistência de cabeça lhe deixou a bola servida na frente do gol oposto.

Aos 49′ minutos, Darwin Núñez marcaria o desconto para o Benfica após um contra-ataque que começou com a disputa de uma bola aérea de Luis Díaz, após um erro defensivo de Konaté, a seleção portuguesa marcou.

No entanto, o terceiro golo teria uma assinatura colombiana depois de Diaz ter vazado um passe que o colocou frente a frente com o guarda-redes do Benfica para definir de forma inteligente o seu golo 3 para o Liverpool.

Na celebração, a cafeteira aproxima-se da arquibancada e o vídeo capta o momento em que um adepto do Benfica lança um objecto para Diaz enquanto ele foi abraçado pelos seus companheiros de equipa depois de marcar 3-1 no minuto 87′, o que selou a vitória do Liverpool. (veja o segundo 14 do vídeo).

Vale lembrar que Luis vem de jogar em Portugal com o Porto, time em que conseguiu ser notado com sua técnica e habilidade de pontuação e depois passar para o futebol inglês. Durante a sua estadia no Porto, foi fundamental nas 6 vezes que enfrentou o Benfica, também porque o público rival não esqueceu quando o colombiano o marcou em uma final da Supertaça.

Felizmente, nada aconteceu com 'Lucho' Díaz e o momento quase passou despercebido por muitos, sendo relevante apenas após a captura da imagem que foi gravada sobre a celebração de Díaz.

