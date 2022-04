Supostos autores de Churubusco são investigados por crimes contra a saúde e porte de armas de fogo

A Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJCDMX) anunciou que está investigando a relação dos presos pela suposta agressão cometida em Churubusco, que foram colocados à disposição do Ministério Público.

Os detidos foram identificados como Manuel “N”, 71, Jesús “N”, 43, e Rosa “N”, 63, conforme anunciado pelo Ministério Público por meio de suas redes sociais.

Este ataque ocorreu na Avenida Río Churubusco, no auge do Eixo 3 Oriente, onde os agressores fecharam o caminho para suas vítimas freando repentinamente na frente do carro.

Un hombre de edad avanzada salió de su vehículo con un objeto metálico para golpear el auto de la familia (foto: @FiscaliaCDMX)

Um homem sênior desceu do veículo com um objeto de metal para atacar uma família. Ele agrediu verbalmente o motorista, que fechou a janela por medo de ser atingido com o tubo, enquanto o agressor passou a bater forte no lado esquerdo do veículo.

O Ministério Público anunciou que eles serão investigados pelos crimes de posse de armas de fogo, posse de objetos adequados para agressão, bem como crimes contra a saúde em sua forma de posse para fins de venda e suborno.

Os supostos agressores foram presos na prefeitura de Iztapalapa quando foram transportados em um veículo na Calzada de la Viga, colônia Unidad Habitacional Modelo pela polícia do Ministério da Segurança Cidadã (SSC).

La foto de los responsables fueron difundidas en redes sociales (foto: @FiscaliaCDMX)

De acordo com informações das autoridades, o veículo foi identificado por meio de vídeos nas redes sociais, bem como aqueles obtidos por câmeras de segurança, que foram vistos no gabinete do prefeito.

Os elementos notaram que um homem no banco do passageiro estava manuseando uma arma de fogo, então eles marcaram a parada para o motorista.

Uma vez presos, os policiais realizaram uma verificação de segurança nos tripulantes, onde dois homens e uma mulher estavam; e depois para a unidade onde encontraram, de acordo com o comunicado do FGJCDMX, um objeto do tipo bastão de metal, e uma arma de fogo do tipo esquadrão com revista e cartuchos úteis.

También se les investiga por delitos contra la salud (foto: @FiscaliaCDMX)

Da mesma forma, eles seguraram sacos contendo ervas daninhas com características semelhantes à maconha. Eles também relataram que ofereceram dinheiro para dissuadir os policiais de não transferi-los para o Ministério Público.

O vídeo circulou na segunda-feira, 4 de abril, e após sua divulgação, o secretário do SSC, Omar García Harfuch, anunciou que as investigações começaram a localizar os responsáveis por meio de sua conta oficial no Twitter.

Além disso, a identidade do idoso foi divulgada por meio de suas redes sociais quando localizaram seu perfil no Facebook e no Linkedin. Na tarde desta terça-feira, 5, sua captura foi anunciada pelas autoridades.

Captura del video en el que el hombre agredió a la familia (Foto: Twitter/c4jimenez)

“É relatado que há alguns minutos @SSC_CDMX prendeu essas pessoas que agrediram violentamente uma família sem motivo algum. Obrigado aos cidadãos por todos os relatórios que nos enviaram”, escreveu o Secretário de Segurança Cidadã.

Até agora, as razões para a agressão dos homens contra um parceiro e um menor são desconhecidas, mas presume-se que um incidente na estrada causou a raiva de ambos os homens e, portanto, eles teriam reagido violentamente à família do outro carro.

