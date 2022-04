“Só queremos ser ouvidos”: Eugenio Derbez novamente exigiu a prisão do trem maia

Eugenio Derbez tem sido alvo de polêmica nas últimas semanas. Um deles veio depois de ganhar um Oscar por sua participação no filme CODA. No entanto, o que mais chamou a atenção foi sua exigência de interromper a construção do Trem Maya.

Foi no âmbito do Dia Mundial da Água que um vídeo começou a circular nas redes sociais pelo movimento Sélvame del Tren, que foi liderado por algumas figuras do cenário artístico nacional que procuram impedir a construção da Seção 5 Sul deste projeto emblemático porque, segundo eles, afetaria significativamente o rico ecossistema do lugar.

Hoje, mesmo depois de ser denunciado por Morena por causa de sua participação neste filme, Derbez novamente exigiu a prisão dos maias Treine e pediu para ser ouvido para dar a conhecer sua posição sobre o caso.

Da mesma forma, o ator, produtor e diretor mexicano também disse que eles deveriam ouvir especialistas e pessoas da região, que denunciaram que os danos ambientais já são “irreversíveis” devido ao corte de árvores que danificaram a área.

“Só queremos ser ouvidos e que eles levem em consideração as opiniões de cientistas, ambientalistas e pessoas da região. O dano ecológico seria IRREVERSÍVEL”, escreveu o famoso comediante.

(Foto: Twitter)

Essa mensagem, postada em sua conta no Twitter, foi acompanhada pelo mesmo vídeo que causou polêmica, só que desta vez ele adicionou algumas imagens do desmatamento causado pela construção daquela infraestrutura de transporte.

Os usuários dessa rede social responderam rapidamente a Eugenio Derbez e disseram que esta seção do trem maia já foi modificada para não danificar a selva. Além disso, eles compartilharam a defesa que o pai de Natalia Lafourcade, Gastón, fez para a Quarta Transformação (Q4), bem como mostrando seu apoio a AMLO e seus megaprojetos.

Após o lançamento desta filmagem, López Obrador, durante a conferência da manhã de quarta-feira, 23 de março, respondeu a este vídeo e chamou os envolvidos de “pseudo-ambientalistas” e “fifis”, além de mencionam que eles teriam sido contratados por conservadores para criticar seu projeto.

Mais tarde, o ator respondeu às declarações do presidente e garantiu que foi ferido pelas desqualificações. Além disso, ele esclareceu que não recebeu nenhum pagamento por participar dessa campanha ambiental.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“Dói-me ser desclassificado porque acho que o leão acredita que todos são da sua condição. Não recebo envelopes amarelos, não preciso disso. Eu ganho meu dinheiro com o suor da minha testa e faço isso pelo amor do México”, disse o comediante em 25 de março em entrevista a Ciro Gómez Leyva.

Eugenio também aproveitou o diálogo para esclarecer que pertence a um grupo de cidadãos preocupados com o perigo latente que a floresta tropical da península enfrenta.

Ele também esclareceu que eles não foram contratados por ninguém: “Eu sempre disse isso, eu não sou de nenhum partido, nem o PRI nem o PAN nem MORENA. Eu sou do México e estou fazendo isso porque os ambientalistas nos contataram, as pessoas locais nos contataram em um pedido de ajuda”.

Em contraste com as palavras de AMLO, o entrevistado observou que eles não são contra o trem maia, eles se opõem apenas à mudança de última hora da rota da seção 5 para um lugar que tem o maior sistema de rios e cenotes subterrâneos do mundo. Seu único objetivo é parar de trabalhar nesta parte para evitar um ecocídio.

CONTINUE LENDO: