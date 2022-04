Seleção peruana: jornalista venezuelano e suas críticas ferozes ao 'bicolor' se ele se qualificar para a Copa do Mundo Qatar 2022

A equipe peruana conseguiu atingir a meta de tentar uma cota para a Copa do Mundo Qatar 2022 depois de vencer a seleção paraguaia no último encontro da América do Sul. Qualificatórias. Ele ainda terá que jogar a partida pela repescagem contra o representante asiático para determinar se ele finalmente se classificará para a Copa do Mundo. Nesse sentido, um jornalista venezuelano lançou uma crítica feroz caso isso aconteça .

A pessoa em referência é Federico Rojas, que no programa da DirecTV 'Fútbol Total' teve uma discussão com outros colegas sobre as opções do elenco nacional no evento da Copa do Mundo, caso superem a repescagem contra a Austrália ou os Emirados Árabes Unidos.

Tudo começou quando Claudio Husain, um dos palestrantes, viu o Perú se classificar neste grande evento esportivo com resultados positivos contra a Dinamarca e a Tunísia, levando em conta que os dinamarqueses não estavam à altura da tarefa na Euro 2020, além de ser um rival que já enfrentavam. “ Apesar da difícil estreia com a França, vejo que (o Perú) obtém resultados para a Dinamarca e a Tunísia. Não vi bem a Dinamarca no futebol no Euro. Foi mais empolgação com o episódio ruim que Eriksen teve. Digo-vos, o Perú teria a sorte de jogar com o mesmo grupo; que é um aprendizado e não seria mais uma surpresa”, disse o argentino.

Foi aí que Rojas apareceu para criticar seu parceiro de programa. “ Seu argumento é que ele já enfrentou isso há quatro anos, e você faz isso para aliviar o que poderia ser um resultado feio. Seu argumento é muito vago, eu esperava que você dissesse as coisas do jeito que elas têm que ser ditas”, disse.

Mas isso não foi tudo, já que ele mencionou que os franceses, atuais campeões mundiais, venceriam o 'whanquirroja'. “ Vamos dizer a verdade, que a França vai vencer o Perú na estreia. Se ele for para a Copa do Mundo, ele vai se divertir muito com a França. Não queremos ficar bem com o público peruano. Eu sei que você (Gustavo Cherquis) tem um compromisso lá, você é um embaixador honorário do futebol peruano”, acrescentou.

Precisamente, Gustavo Cherquis negou o que Federico disse ao comentar que “ a França é a grande candidata a vencer o campeonato mundial, porque é uma das melhores equipes e teve quatro anos fantásticos ”, disse.

O comunicador da DirecTV se envolveu em uma discussão com seus colegas do programa 'Fútbol Total' sobre o 'bicolor'. | Vídeo: 'Chocolate Peruano'

PERÚ PASS PARA A REPESCAGEM

O 'bicolor' conseguiu chegar à repescagem depois de terminar em quinto lugar nos Playoffs da América do Sul e marcar 24 pontos. Na verdade, ele conseguiu isso no último dia contra os paraguaios depois de vencê-los. Enquanto isso, seus principais perseguidores, como Colômbia e Chile, foram deixados de fora do evento da Copa do Mundo, pois dependiam exclusivamente do resultado da 'blanquirroja'.

No caso dos chilenos, é a segunda vez consecutiva que ficam de fora da Copa do Mundo depois do que aconteceu com a Rússia 2018, quando terminaram em sexto com 26 pontos, o mesmo que o Perú, mas com piores diferenças de gols. Por sua vez, os colombianos passaram por uma mudança de treinador no meio do processo de qualificação após a saída do português Carlos Queiroz para entrar em Reinaldo Rueda. De qualquer forma, não foi suficiente para ele, no que a imprensa daquele país descreveu como um fracasso retumbante.

EXPERIÊNCIA PERÚ NA COPA DO MUNDO NA RÚSSIA 2018

No caso de o 'bicolor' ultrapassar o representante da Ásia, ele se encaixaria diretamente no Grupo D com a França, Dinamarca e Tunísia. Embora não fosse a primeira vez que enfrentei 'Les Bleus' e os dinamarqueses, já que eles já se encontraram na última Copa do Mundo e com duas derrotas por 1 a 0 . Dessa forma, Ricardo Gareca e a empresa tentarão primeiro superar a repescagem e se classificar para a Copa do Mundo. Então, a partir da experiência acumulada, vá oferecer uma versão melhor da seleção nacional.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

CONTINUE LENDO