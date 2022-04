Sasha Sokol acusou Luis de Llano de mentir e o avisou: “Vejo você no tribunal”

Quase um mês depois de Sasha Sokol emitir um comunicado anunciando que se sentiu vítima de abuso por parte do produtor de televisão, quando ela estava envolvida em um relacionamento romântico com ele quando adolescente e ele era um homem de 39 anos, agora o cantor detalhou aspectos do caso robusto e enviou uma mensagem forte.

“Já se passou quase um mês desde minha declaração de 8 de março. Achei que não precisaria mais falar sobre isso, mas as circunstâncias não me deixam escolha. Luis mente quando quer envolver meus pais dizendo que o relacionamento era “transparente”. Nada está mais longe da verdade. Transparência? É sério? Meus pais descobriram sobre o relacionamento DOIS ANOS DEPOIS que ele começou. Reitero, quando começou eu tinha 14 anos; quando descobriram que eu estava me aproximando dos 16. Como eles poderiam ter consentido com algo que não sabiam que existia?” , começou em um tópico do Twitter escrito nesta terça-feira, 5 de abril.

*Informações em desenvolvimento