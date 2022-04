Puro Sentimiento: Celebridades mostram solidariedade com o grupo após ataque de ônibus na Panamericana Sur

O grupo feminino Puro Sentimiento, liderado por Pamela Franco, relatou através de suas redes sociais que o ônibus onde os músicos estavam viajando foi apedrejado por um grupo de manifestantes. O incidente ocorreu no km. 273 da Panamericana Sur, por volta das 5h desta quarta-feira, 6 de abril.

De acordo com a orquestra em sua conta no Instagram, agentes da Polícia Nacional peruana chegaram ao local para dispersar a multidão com gás lacrimogêneo. No entanto, nada disso ajudou por causa do grande número de manifestantes que tomaram conta da área, então os músicos não tiveram escolha a não ser ficar dentro do veículo.

Em declarações recentes de Christian Dominguez, dono do grupo, alguns artistas conseguiram sair do ônibus para caminhar até Lima. No entanto, um deles, Edwin Coto, não teve tanta sorte porque foi atingido com uma pedra na cabeça. No momento, ele está sendo ajudado em um posto médico local.

As imagens da violência não só surpreenderam os maestros de América Hoy, mas também várias figuras da cena artística, que expressaram solidariedade com Puro Sentimiento e os músicos feridos, que ficaram presos na estrada de Ica por mais de 3 dias devido ao paralisação das operadoras.

Gabriela Herrera, participante de Esto es Guerra, falou através de suas histórias no Instagram para pedir a cessação de atos violentos durante as manifestações. “Protestar é uma causa justa e pacífica, ok, mas vandalismo e violência por pseudo-manifestantes não são.”

“Minha total solidariedade com os músicos da orquestra Puro Sentimiento, que estão presos no bloqueio da estrada em Ica quando voltaram para Lima. Espero que as autoridades tomem medidas sobre o assunto e que todo o peso da lei recaia sobre elas”, disse a garota da realidade.

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

Outra figura que se solidarizou com Puro Sentimiento foi Carla 'Cotito' Rueda, que escreveu no Instagram: “Não à violência! Nada justifica a violência. Eles só querem voltar para casa, assim como as outras pessoas que estão presas nos desempregados”.

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

Os anfitriões do America Hoy, Janet Barboza, Ethel Pozo e Brunella Horna, lamentaram a situação pela qual o grupo de Domínguez está passando, que ele não suportou as lágrimas no set quando pediu desculpas aos músicos feridos.

“Concordamos com as manifestações, que as demandas devem ser ouvidas, mas a violência não é o caminho. Isso não vai dar em nada, o país inteiro pensa da mesma maneira. Isso nos machuca como peruanos, mas a violência não é o caminho”, disse a filha de Gisela Valcárcel.

GRANDES PERDAS ECONÔMICAS

Durante seu pronunciamento no America Today, Christian Dominguez foi questionado sobre quanto ele gastará na fixação da mobilidade, ao que ele respondeu: “Vai ser muito caro, e o mais triste é que depois de nos recuperarmos pouco a pouco. Você não sabe o quão terrível foi (saber sobre o ataque), não só por causa das perdas, pensar em como as pessoas estão indo por dentro”. Soma-se a essa despesa o que ele vem desenvolvendo para que seus músicos possam comer e beber enquanto estão presos em Ica.

Da mesma forma, ele não conseguiu conter as lágrimas quando se desculpou com a família de seus músicos, já que vários deles, incluindo seu membro da segurança, que ficaram no ônibus por dias.

“Luchito, ele sabe que cuida de todos nós, somos 50 pessoas que cuidam de nós, obrigado por isso, ele também é pai de família, ele pode ir, mas ele está lá, fica, acalmando-se. Obrigado por isso, a empresa agradece tremendamente, aos músicos, mil desculpas”, disse no meio do choro.

