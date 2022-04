Patricia Armendáriz defendeu Morena contra ameaças de retirada de vistos: “Eles queriam nos mostrar”

Nas últimas horas, o congressista norte-americano Vicente González propôs às autoridades de seu país que os vistos fossem retirados do Deputados mexicanos que fazem parte do chamado Comitê de Amizade México-Rússia promovido pelo Movimento Nacional de Regeneração e pelo Partido Trabalhista no Congresso.

São pelo menos 25 cidadãos e funcionários mexicanos, que poderiam ficar sem visto após a carta enviada pelo político texano ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e ao secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.

Durante sua posição, o legislador democrata acusou os mexicanos de suposta cumplicidade em evitar o mundo livre e ter optado por ficar do lado da tirania. Ele disse que, apesar do fato de que o próprio presidente López Obrador “continua a assumir uma postura pública neutra sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia (...) as ações tomadas por membros de seu próprio partido Morena e outros sugerem o contrário”.

Diante de tais ameaças, foram os deputados de Morena e do PT que reagiram com argumentos em defesa da decisão que seus colegas tomaram ao desenvolver esse grupo de amizade, bem como de várias comissões com outros países.

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

Foi o caso de Patrícia Armendáriz, empresária e deputada da bancada do Movimento Nacional de Regeneração. Por meio de suas redes sociais, ele explicou de sua perspectiva como o conflito se desenvolveu.

Segundo o governante mexicano, tudo começou no Congresso quando os membros do Partido da Ação Nacional (PAN) lançaram a proposta de conceder um minuto de silêncio às vítimas deixadas pela invasão da Rússia na Ucrânia, que os morenoistas recusaram.

Para Armendáriz, foi um evento provocativo, que procurou mostrar que de sua parte há um suposto apoio à Rússia, o que teria ficado evidente a partir da bandeira inicial de seu Comitê de Amizade.

Diante disso, ele pediu que os legisladores do Congresso se concentrem em “legislar a favor do México”, pois reconhece que esse é precisamente “o mandato de nossos representantes”.

Diputada Patricia Armendáriz acusó a panistas de haberlos provocado para e exhibir supuesto apoyo pro ruso(Foto: Twitter / @PArmendarizMX)

Por sua vez, Gerardo Fernández Noroña, o mais forte defensor das políticas da Quarta Transformação (Q4), lamentou nas redes sociais que para realizar sua tarefa institucional, é descrito como “pró-russo”.

“'Pró-russo', agora acontece que atender à sua tarefa institucional de criar grupos de amizade é uma atividade pró-russa. O mínimo que você deve fazer é desempenhar seu trabalho como jornalista, ou eles são pró-ianques?” , escreveu em sua rede social.

Noutra mensagem, Fernández Noroña assegurou que é melhor perder o visto do que “o exercício da liberdade”, recordando que dias antes de Donald Trump protestar como presidente dos Estados Unidos, manifestou-se contra ele na Trump Tower.

Gerardo Fernández Noroña é um dos mexicanos que poderia ver seu visto em risco, como ele apareceu na lista enviada pelo congressista texano aos secretários Antony Blinken e Alejandro Mayorkas.

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

O conflito teria se desenvolvido quando a deputada Mariana Gómez del Campo chamado em sessão para um minuto de silêncio sobre a descoberta de corpos na cidade de Bucha, Ucrânia.

Por sua vez, o vice-coordenador da bancada morenista, Leonel Godoy, informou que a decisão deveria ser exaustivamente discutida e analisada, uma vez que até então não havia provas suficientes para saber se se tratava de uma suposta “montagem”.

Após a discussão, as partes aliadas da Quarta Transformação pediram a adição de um minuto de silêncio pela perda de vidas humanas em outros conflitos que atualmente não têm o mesmo foco, por exemplo, que se desenvolveu entre Marrocos e a República Saharaui.

Em resposta, o presidente do Conselho de Administração, o deputado Sergio Gutiérrez Luna, do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), concedeu um minuto de silêncio pela perda de vidas humanas em ambos os conflitos.

