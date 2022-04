Ouvidoria pede que o esporte seja considerado uma profissão na Colômbia

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

Levando em conta as conquistas dos atletas colombianos nos últimos anos, a Ouvidoria garantiu que é necessário agilizar o processo de reforma da Lei 181 de 1995. Isso significa que o Governo nacional, por meio do Ministério do Esporte, e o Congresso da República foram solicitados a garantir que o esporte seja considerado uma profissão no país, a fim de garantir melhores oportunidades socioeconômicas para os atletas nacionais.

Segundo o funcionário, esta é uma lei atrasada de reforma, dado o novo quadro institucional que se consolidou nos últimos anos, as grandes conquistas dos atletas e o impacto socioeconômico que o esporte, a recreação e a atividade física têm no país.

O Provedor de Justiça realizou uma audiência para ouvir em primeira mão as preocupações que representantes de atletas de alto desempenho, deficientes e amadores, líderes esportivos, representantes de treinadores e pais dos atletas têm em termos de garantir o direito ao esporte. Nesse espaço, Camargo destacou que, por meio do Santander Regional, da Direção Nacional da Defensoria Pública e dos delegados de Esporte, Mulheres e Crianças, foram realizadas ações concretas para verificar os direitos no campo e foi iniciado um ciclo de programas de capacitação com foco em direitos humanos na Santander Athletics League e seus clubes.

Além disso, deve-se notar que, em primeiro lugar, o trabalho será articulado com o Ministério do Esporte, Indersantander, Inderbu, o Gabinete do Prefeito de Bucaramanga e o Governo de Santander.

Por outro lado, para garantir o respeito aos direitos dos atletas na Colômbia, a Ouvidoria lançou neste cenário a Estratégia para a Promoção da Supervisão Cidadã. O líder da entidade explicou que, “é essencial trabalhar pela dignidade dos atletas e tornar o esporte um direito de todos e não de poucos. Nosso objetivo é conscientizar os cidadãos sobre a importância do esporte em todas as facetas de nossas vidas, desde o momento em que nascemos até nos tornarmos adultos mais velhos”.

Por fim, reiterou seu apelo a todos os cidadãos para estarem alertas para evitar e denunciar qualquer tipo de violência contra atletas. “Da Ouvidoria, continuaremos acompanhando as vítimas e suas famílias, e continuaremos monitorando os resultados das investigações que estão sendo realizadas pela Procuradoria-Geral da República sobre casos de supostos abusos sexuais contra alguns atletas nesta região do país”, disse. Camargo.

