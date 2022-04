O preço do dólar atingiu os níveis mais baixos nos últimos meses na Colômbia, mas retorna ao lado positivo

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

Na segunda-feira, 4 de abril, o dólar atingiu uma taxa de mercado representativa, TRM, de 3.690 pesos; isso significa que em março a taxa de câmbio caiu mais de US $130, isso é atribuído a fatores nacionais, como o aumento da taxa de juros pelo Banco da República, a fim de conter inflação e fatores internacionais, como os altos preços do petróleo e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Atualmente, a taxa representativa do mercado está sendo negociada em média a $3.723,79, o que significa um aumento acentuado de 33 pesos, em comparação com o comportamento dos últimos dias. O diretor de Pesquisa Econômica do Banco de Bogotá, Camilo Pérez, acaba de falar sobre essas mudanças no TRM, garante que as perspectivas macroeconômicas do banco estimam que a inflação terminará o ano em 6,4% e que o dólar chegará a 3.800 pesos.

Alguns especialistas acreditam que os preços do petróleo não devem afetar o preço do dólar, mas no momento na Colômbia, esse é um dos principais fatores, de fato, 33% do total das exportações são combustível, sendo este um dos principais meios para a entrada de dólares no país.

O preço do petróleo, juntamente com o conflito na Ucrânia, aumentou os custos de energia. Desde o final de fevereiro, o petróleo bruto Brent de referência, usado para se referir ao mercado europeu, ficou acima de 100 dólares, o que levou a que diferentes moedas na região fossem reavaliadas, por exemplo, Brasil, Chile e Perú. Além disso, as sanções impostas à Rússia podem “beneficiar” o país, porque lhe permite uma renda maior com a venda de combustíveis e hidrocarbonetos.

Alguns analistas acreditam que a situação eleitoral também seria um fator nesta queda nos preços das moedas, Ana Vera, economista-chefe da Inon Capital, disse ao Portafolio: “As pesquisas mostraram que há uma oportunidade para um candidato que não seja Gustavo Petro vencer, que está fazendo com que alguns obtenham lucro com a alta taxas de títulos de dívida pública, e isso leva a entradas de capital significativas e isso está tendo um impacto na taxa de câmbio”

Mas Vera não é a única que atribui o preço do dólar ao ambiente eleitoral, Andrés Langebaek, diretor de pesquisa econômica do Grupo Bolívar, atribuiu o baixo preço da moeda aos resultados da mais recente pesquisa de intenção de voto presidencial: “houve disseminação generalizada de as pesquisas dos últimos dias nos meios econômicos. J.P.Morgam fez um especial sobre o assunto, por exemplo. Eu diria que é isso, porque em termos de preços do petróleo não estamos em níveis de US$ 130”, disse ele a Valora Analitik.

O comportamento do peso colombiano é muito marcante, considerando que foi a moeda mais desvalorizada do mundo em 2021. Essa mudança nas perspectivas é explicada em um relatório do Scotiabank Colpatria, começando com a forma como a moeda foi afetada, por exemplo, pelo aumento das commodities,

Além disso, ele estima que durante este ano o preço do dólar permanecerá longe de 4 mil pesos,

Sem dúvida, os preços continuarão a mudar constantemente e terá de ser dada especial atenção aos movimentos eleitorais que serão apresentados nas próximas semanas, uma vez que, como se assinalou acima, as intenções de voto, sondagens e propostas dos candidatos estão a ter um impacto direto no TRM.

