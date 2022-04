O melhor de Ricardo Gareca em uma conferência no Perú: a preparação na Espanha, o elogio a Christian Cueva e sua continuidade

Ricardo Gareca deu uma coletiva de imprensa para falar sobre tudo o que está por vir nos próximos meses, onde a seleção peruana terá uma partida vital para chegar à Copa do Mundo de 2022 do Catar. O técnico argentino abordou muitos tópicos e aqui vamos analisá-lo. É claro que, antes de falar sobre futebol, ele pediu unidade em um momento social complicado pelo qual o país está passando. “Em relação a tudo o que o país está passando, mande um grande abraço. É importante estar mais unido do que nunca para sair dessa situação”, começou.

“O Perú estará, até o final de maio, na Europa. Lá faremos os dias de adaptação. Uma partida internacional será planejada. É de extrema importância para nós. É um pouco para o que está orçado. Vamos começar com os jogadores daqui que são citados”, disse ele sobre a preparação que fará pensando na repescagem.

“O país seria a Espanha (Murcia ou Barcelona). Esses problemas estão sendo tratados. Há apenas uma hora de diferença com Doha. Isso nos daria a possibilidade de fazer a adaptação que precisamos. Também haveria um amistoso, eles ainda não confirmaram para mim”, acrescentou.

“A equipe chegará bem. Não vamos ter nenhum problema. Tudo pode acontecer em uma partida, enfrentamos uma equipe que também tem a aspiração de chegar à Copa do Mundo”, disse.

“Em relação à lesão de Carlos (Zambrano), estamos vendo a possibilidade de um diagnóstico definitivo. Não achamos importante impedi-lo de toda a competição. Foi o que me disse Néstor Bonillo (preparador físico)”, comentou sobre o 'Kaiser', que se machucou na última terça-feira com o Boca Juniors na Copa Libertadores.

“Eu não falaria sobre a questão da renovação agora. Primeiro, porque é automaticamente estendido diante de qualquer situação que nos deixe com a chance de poder continuar (repescagem). A única coisa em minha mente é isso. Eu não quero me projetar. A única coisa que me interessa é vencer a partida que nos permitirá chegar à Copa do Mundo”, disse.

Depois disso, ele falou sobre Paolo Guerrero e Jefferson Farfan. “Nós dois os consideramos, desde que tenham apresentações em seus respectivos clubes. Com Paolo, poderíamos algo semelhante ao que foi feito com Yotún, mas o problema são os tempos. Como eles não estão jogando, é difícil vê-los para a repescagem.”

“Eles estão focados em suas carreiras esportivas. Isso os leva a se preocupar em poder jogar. Se eles querem nos acompanhar (para a repescagem), estamos encantados. Seria uma alegria imensa para nós”, disse.

“Acho que André Carrillo vai chegar à repescagem. Está no limite de tempo. Quando se trata dele, e ciente de que ele se recupera rapidamente, os tempos lhe darão. Não vamos apressar ninguém de qualquer maneira. Eles têm que estar em 100%”, disse.

O 'Bambino' será operado? “Não acho que Gianluca Lapadula vá operar. Isso será deixado para mais tarde, quando você tiver um tempo razoável para se recuperar. Ele está em plena competição com Benevento. Você não tem a possibilidade de cirurgia agora.”

“O saldo das eliminatórias nos deixa satisfeitos. É claro que gostaríamos de classificar diretamente. Só tenho palavras de agradecimento pelo grande esforço que os meninos fizeram. Foram situações muito complicadas que tivemos que enfrentar devido à pandemia. Ganhamos o direito de jogar a repescagem. Ninguém nos deu nada”, analisou.

“Cueva não está só nesta fase de qualificação. E além dos gostos do futebol, ele nos dá muito. Sempre Cueva se destacou. É essencial para nós. Ele ganhou essa consideração mundial. O elogio é bem merecido. Sempre tivemos esse tipo de jogador. Ele é um jogador diferente”, elogiou.

“O tema de Aquino: ele vai ser totalmente recuperado. É nosso desejo. Nós o seguimos de perto. No caso de Yotún, por causa do esforço que fez, ele se sobrecarregou. É um tema de Roberto (Mosquera). Estamos em contato”, revelou.

Sobre a possibilidade de enfrentar a França e a Dinamarca novamente na Copa do Mundo de 2022 do Qatar, ele disse: “Se nos classificarmos para a Copa do Mundo... é uma mera coincidência. Eu respondo isso depois da repescagem.”

“De Valera, temos um conceito muito alto. E ainda não percebeu seu verdadeiro potencial. Ele é um jogador que começou tarde. Vai ficar melhor. Temos muita expectativa. O Perú tem futuro. Isso nos dá paz de espírito”, disse.

Por fim, ele falou de rumores sobre o interesse de outros países sul-americanos. “Eu não vou ter uma opinião. Estou totalmente focado no Perú. É uma honra ser notado. Se eu não tiver contato oficial, são todos boatos. E agora eu não tenho nada de ninguém. Não consigo me reunir com ninguém agora.”