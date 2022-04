O exército ucraniano recuperou vários locais na região de Kherson

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

As forças ucranianas informaram na quarta-feira que conseguiram recuperar vários locais na região de Kherson, no sul do país, enquanto os combates continuam em alguns lugares, como Aleksandrovka.

Em comunicado, as Forças Armadas indicaram que “o inimigo está tomando medidas para restaurar suas capacidades de combate na direção de Yuzhnobugsky, onde tenta equipar suas tropas”. “O terror continua para a população civil nos territórios temporariamente ocupados da região de Kherson”, lamentou o Exército.

A este respeito, ele explicou que as forças russas, como resultado das ações “ofensivas” das forças ucranianas, perderam o controle de Dobrianka, Novovoznesenskoye e Trudoliubovka.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS

No entanto, eles alertaram que alimentos, combustível e remédios estão acabando em Kherson, enquanto os moradores enfrentam pressão das “forças de ocupação”, que “não apenas dispersam qualquer manifestação pacífica, mas realizam incursões”.

Por outro lado, na região de Dnipropetrovsk, a quase 400 quilômetros a nordeste de Kherson, o exército russo realizou uma série de ataques a um tanque de gasolina durante uma noite.

“Esta noite foi alarmante e difícil. O inimigo atacou nossa área do ar e atingiu uma usina e um tanque de gasolina. O depósito foi destruído e as equipes de resgate estão lutando contra as chamas para encontrar sobreviventes na usina”, disse Valentin Reznichenko, chefe da administração estadual de Dnipropetrovsk, via Telegram.

(Com informações da Europa Press)

