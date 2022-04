MinSalud autoriza vacina da Janssen para doses de reforço

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Nas últimas horas, o Ministério da Saúde confirmou que, apesar de sua posição inicial em janeiro de 2022 de não aplicar doses de reforço da vacina da Janssen, autorizou o uso biológico para a terceira dose.

Vale lembrar que a MinSalud havia inicialmente determinado que os biológicos seriam usados para que outros pacientes completassem seus esquemas de vacinação com a segunda administração.

No entanto, por meio de sua conta oficial no Twitter, o ministério informou que a vacina mencionada já poderia ser usada para terceiras doses do biológico contra a covid-19: “Você completou seu cronograma de vacinação com Pfizer, Moderna, Sinovac ou AstraZeneca, há 4 meses ou mais? Agora você poderá obter o reforço com a vacina da Janssen.”

Então, agora, os colombianos poderão aplicar sua dose de reforço com o biológico da Janssen, apesar de já terem administrado uma vacina de outro laboratório. A MinSalud não detalhou os motivos de sua decisão, mas vale lembrar que em declarações anteriores foi afirmado que as determinações foram baseadas na disponibilidade e nas características de cada um dos frascos.

No entanto, como a vacina de dose única da Janssen, para o Ministério da Saúde, o reforço dessa vacina seria feito com outro tipo de biológico, tanto pela sua funcionalidade para avançar na taxa de vacinação do país, quanto pelas propriedades da vacina e pela possibilidade de aumentar a proteção contra o vírus. através da aplicação do reforço com uma dose de outro laboratório.

96,8% da população de Bogotá já completou o esquema de vacinação contra a covid-19

O Ministério da Saúde indicou que, a partir de 3 de abril de 2022, foram aplicadas um total de 15.770.894 doses de vacinas contra COVID-19, conforme relatado no último relatório do 'Vacinômetro' do Ministério da Saúde, publicado no site SaluData.

Essas doses administradas à população de Bogotá significam que 96,8% da população de Bogotá já possui o esquema vacinal completo contra o vírus (duas doses), enquanto em termos de vacinação de meninos e meninas entre 3 e 11 anos, é relatado que 73,4% dessa população já possui o primeiro dose.

Vale ressaltar que a nível nacional o país vem apresentando estabilidade em termos de casos de covid-19. A Diretora de Epidemiologia e Demografia, Claudia Cuéllar, entregou recomendações gerais durante o Posto de Comando Unificado 126.

“Manter equipamentos de vigilância, rastreamento ou teste nos horários indicados; realizar contenção rapidamente” foi o principal ponto levantado pela responsável, com especial ênfase na população com fatores de risco, e ela pediu que os testes fossem aplicados de acordo com a priorização estabelecida nas diretrizes.

Acrescentou que, “estamos numa situação muito estável, mas não podemos dizer que não vai acontecer um rebrota ou que não teremos repentinamente a entrada de algumas das sublinagens, por isso temos de continuar a realizar todo o plano de vacinação”.

Da mesma forma, ele observou a importância de fortalecer as ações tomadas nos níveis setorial e intersetorial, o que permitirá um maior impacto positivo na saúde e no bem-estar das pessoas que vivem na Colômbia.

Cuéllar reiterou a necessidade de manter medidas de biossegurança e reforçar a vacinação em pessoas com 60 anos ou mais, que, apesar dos baixos números de mortalidade, continuam sendo a faixa etária que mais compõe essas taxas.

