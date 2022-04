Mário Delgado instado a “derrotar” conservadores e autoridades eleitorais na Revogação de Mandato

Poucos dias após o processo de revogação do mandato, o Movimento Nacional de Regeneração (Morena) lançou uma campanha intensiva para pressionar o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a permanecer no cargo.

Membros do partido da cereja, incluindo o próprio líder nacional, Mario Delgado Carrillo, aproveitaram suas viagens e espaços para apoiar este exercício democrático que, desde a ocasião em que foi levantado, atraiu inúmeras dúvidas.

Nesta ocasião, durante uma turnê de trabalho em Culiacán, Sinaloa, o morenista garantiu aos cidadãos que participar da votação no próximo domingo de 10 de abril representa mais um passo para o México viver em uma “verdadeira democracia”.

Delgado Carrillo apelou à “derrota” dos conservadores e das autoridades eleitorais, como o INE, que procurou a todo custo boicotar esta consulta popular, que, apesar de todos os obstáculos, ocorrerá em plena normalidade.

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

“O povo do México quer viver em democracia e tem havido muitas lutas, as batalhas que enfrentamos para viver em uma verdadeira democracia. Este domingo temos mais uma batalha a enfrentar, temos de derrotar os conservadores, mas também devemos, dizer isso, temos de derrotar uma autoridade eleitoral que está determinada a representar as mesmas pessoas de sempre, as do passado”, disse o líder da Morena.

Mais tarde, o militante apontou que, no mesmo espírito que mostraram em 2018, as pessoas deveriam sair neste domingo para votar e “não dar um passo atrás” na luta para viver em uma verdadeira democracia; além disso, mostrarão ao presidente todo o apoio que ele tem no país.

Ele acrescentou que tudo o que a Quarta Transformação (Q4) alcançou durante os últimos três anos de seu mandato também está em jogo. Ele também destacou todas as conquistas do Tabasqueño, a quem classificou como presidente que “não temos há muito tempo”.

“O que está em jogo no dia 10 de abril é tudo o que foi alcançado nesta Quarta Transformação, que continuemos apoiando aqueles que mais precisam, que as obras de infraestrutura sejam construídas em tempo recorde, que não haja mais corrupção. Ele prometeu que tudo o que Andrés Manuel prometeu se tornou realidade, faz muito tempo que não tínhamos no México que ele cumpriu sua palavra, que estava do lado do povo”, disse o líder morenista.

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Mário Delgado explicou que todos os avanços desta administração se deram sem aumento de impostos e sem gasolina, porque, disse, “agora é governada com honestidade e sem corrupção”, uma situação que incomodaria a oposição porque desde que chegou o Q4 “ficaram sem roubar”.

Finalmente, o presidente partidário indicou que o movimento político liderado por Tabasqueño tenta dar todo o poder ao povo para que eles possam eleger e remover presidentes, como agora, e para que nos próximos esforços eles não haverá novamente líderes “como aqueles antes: ladrões, corruptos ou assassinos”, disse Delgado Carrillo.

Apesar desses aspectos destacados pelo presidente da Morena, houve várias controvérsias em torno do caso, já que os seguidores da AMLO fizeram de tudo para poder pressionar pela revogação do mandato, até modificar a legislação que eles aprovaram há algum tempo.

Independentemente do pequeno orçamento que o Instituto Nacional Eleitoral obteve este ano, para o qual a consulta popular foi suspensa por falta de recursos, ele fez todo o possível para desenvolvê-la, mesmo que não fosse assim para o presidente e outros funcionários.

