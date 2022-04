Lydia Cacho simpatizou com Sasha Sokol após uma nova mensagem contra Luis de Llano: “Conte comigo”

A jornalista Lydia Cacho expressou solidariedade com a cantora e atriz Sasha Sokol para emitir uma nova mensagem em resposta ao comunicado divulgado pelo produtor e criativo Luis de Llano em que ela garantiu que “ele não cometeu nenhum crime”, depois de ter tido um relacionamento quando o ex-Timbiriche era menor de idade e ele tinha 39 anos.

Quase um mês depois de lançar uma série de placas em que Luis de Llano negou as declarações durante uma entrevista com Yordi Rosado, a cantora voltou a usar suas redes sociais para garantir que a produtora não falasse a verdade no comunicado que compartilhou em 30 de março e o avisou: “Vejo você em os tribunais”.

Diante disso, a jornalista mexicana Lydia Cacho enviou-lhe uma mensagem de apoio após a longa mensagem que Sokol postou em sua conta do Instagram: “Conte comigo, querida Sasha. De fato, são os atos de pedófilo que o afundam, não a coragem da vítima”.

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

Quem se juntou a ela foi a atriz e apresentadora Rebecca de Alba, comentando: “Sempre com você”. No entanto, não apenas as celebridades encheram as redes de comentários em apoio ao ex-Timbiriche, já que centenas de internautas expressaram respeito e carinho a Sokol.

“Que a justiça seja feita e pague pelo crime cometido”, “Eu te admiro muito por sua coragem”, “Que isso não fique impune”, “Todos aqueles que cale a boca e não o afastou daquele predador eram tão culpados quanto ele”, “Você é um verdadeiro esfregão e um exemplo para todos”, foram algumas das mensagens que Sokol recebeu dos usuários do Instragram.

“Já se passou quase um mês desde meu comunicado de 8 de março. Achei que não precisaria mais falar sobre isso, mas as circunstâncias não me deixam escolha. Luis mente quando quer envolver meus pais dizendo que o relacionamento era “transparente”. Nada está mais longe da verdade. Transparência? É sério? Meus pais descobriram sobre o relacionamento DOIS ANOS DEPOIS que ele começou. Reitero, quando começou eu tinha 14 anos; quando descobriram que eu estava me aproximando dos 16. Como eles poderiam ter consentido com algo que não sabiam que existia? ”, começou no novo texto publicado na terça-feira, 5 de abril.

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Sokol garantiu que sua mãe, a falecida Magdalena Cuillery, confrontou o produtor, no entanto, as implicações do processo acabou fazendo com que ela desistisse de um possível processo.

“É claro que minha mãe pensou em processar Luis de Llano criminalmente. Os advogados a dissuadiram com os mesmos argumentos que impedem tantas pessoas de se defenderem de abusos: falta de legislação adequada, estigmatização, medo, vergonha. Ela escolheu enfrentar Luis e ele prometeu ficar longe de mim. Ele imediatamente me tirou de Timbiriche, mandando-me para um internato no exterior”, acrescentou.

De acordo com as declarações do ex-Timbiriche, De Llano conseguiu manter contato com ela secretamente de seus parentes.

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

“Como você pode chamar um relacionamento quase totalmente oculto de “transparente”? Eu tenho provas de tudo o que eu digo. Ele não tem, já que eles não existem.”

Sasha confrontou aquele que criticou sua mãe pelo que ela viveu com Luis de Llano, até mesmo o que ela chamou de “aliciamento”. Finalmente, Sasha Sokol emitiu um duro aviso ao produtor: “O que eu fiz ao compartilhar a verdade não foi com a intenção de apedrejar Luis. Ele está chapado por suas ações. Luis: Pensar que você não agiu imoralmente é a coisa imoral. Vejo você no tribunal.”

