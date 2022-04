Luis Advíncula e Carlos Zambrano salvaram o Boca Juniors do Deportivo Cali pela primeira vez após o 'blooper' de Rossi

O Boca Juniors, com Carlos Zambrano e Luis Advíncula como titulares, empata com o Deportivo Cali no início da Copa Libertadores 2022. Precisamente, os dois defensores peruanos salvaram o goleiro Agustín Rossi e evitaram o primeiro dos colombianos.

Aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo, Teófilo Gutiérrez conseguiu um passe profundo e foi muito longo. Yony González foi pressionar o goleiro Agustín Rossi, que 'soprou' a bola e assim foi deixada para o extremo colombiano.

Luis Advíncula mostrou todo o seu poder e chegou à 'máquina de café'. O peruano teve que varrer para bloquear seu tiro. No entanto, a ação não terminou aí. González ameaçou 'Bolt' por dentro e quando ele ia terminar, Carlos Zambrano apareceu para trancá-lo.