Juliana e Yina Calderón e sua piada sobre o convite de Andrea Valdiri e Felipe Saruma para o casamento

Durante esses primeiros dias de abril, Andrea Valdiri e Felipe Saruma soaram mais vigorosamente entre as redes sociais e a mídia por causa de seu casamento. De fato, a distribuição de convites para o casamento - a partir da qual a data escolhida para sua realização ainda não foi estendida - já começou e, figuras da mídia social, como Shujam Valdiri, irmã do influenciador de Barranquilla, fez um relato de como era o convite.

Então, tudo consiste em uma caixa marrom que tem na capa duas letras 'A', a inicial dos nomes de Andrea Valdiri e Andrés Felipe Camargo González (primeiro nome de Felipe Saruma); dentro é uma espécie de cartão aparentemente em vidro que diz “Andrea e Andrés... Com a bênção de Deus, temos o gesto de convidá-los para o nosso casamento”. Por sua vez, há também um envelope com o qual é comunicado que o casamento será uma chuva de envelopes.

Além do acima, o convite também incluiu uma garrafa de Whisky, mais especificamente Blue Label.

Tendo em vista que Andrea Valdiri e Felipe Saruma começaram a distribuir convites para o casamento, hoje em dia Juliana Calderón — irmã de Yina — compartilhou algumas histórias do Instagram como uma piada sobre o assunto. Então, no decorrer das imagens, ele é ouvido dizendo: “Você não vai acreditar, mas eu já recebi o convite da senhorita Andrea Valdiri e Felipe Saruma para o casamento... eles dizem que não nos mandaram uma bebida porque bebemos muito, então aguita”.

Foi assim que Juliana mostrou, a partir do humor, uma garrafa de água com um cartão que encerra a seguinte mensagem escrita em marcador preto e vermelho: “Juliana e Yina convidam você para o nosso casamento, Andrea Valdiri”.

Por sua vez, Yina Calderón compartilhou um fragmento da conversa que teve com a irmã, na qual se perguntavam como poderiam se vestir para o evento. Por enquanto, não se sabe que Andrea Valdiri disse qualquer palavra sobre essas publicações feitas pelas irmãs Calderón.

No mundo dos influenciadores, não houve escassez de atritos e rifirrafes, por exemplo, Yina Calderón e Andrea Valdiri tiveram algumas divergências públicas. Para contextualizar, em janeiro passado, a ex-estrela de nossa televisão fez um relato de sua opinião crítica sobre as últimas cirurgias plásticas que a dançarina de barranquilla havia realizado:

“... Admiro Andrea, ela é uma mulher empreendedora, jogada para a frente, simples, tenho muito a aprender, mas ela engordou, ficou gorda, aquele cirurgião não é, com o respeito do cirurgião... mas ele a deixou gorda... cirurgia e conversa foram perdidas, é a verdade”, foram as palavras de Calderón na época, expressas de suas redes sociais.

Neste contexto, Andrea Valdiri publicou sua respectiva resposta sobre as críticas de Yina Calderón a ela e a seu cirurgião plástico, entre as quais ela disse, destacou: “... Você Você sempre me disse que me admirou e milhares de coisas, mas não seja hipócrita porque você não conecta sua língua com seu cérebro, você diz uma coisa, mas pensa outra. Você qualifica o trabalho de um cirurgião quando só viu um único processo... Quando você tem redes sociais, use-as para o bem, não para destruir...”

CONTINUE LENDO: