Julián Zucchi se lembra da vez em que Pedro Castillo pediu para sair para marchar contra o governo peruano

A marcha na Plaza San Martín também paralisação das transportadoras e do imobilização social obrigatória que foi decretada na noite da última segunda-feira, 04 de abril para esta terça-feira, 5 de abril, na mensagem do presidente Pedro Castillo à Nação, ele não foi estranho a nenhum cidadão peruano ou estrangeiro que está morando no Perú.

É o caso do argentino Julián Zucchi, que se juntou à longa lista de figuras do show business peruano que se manifestaram sobre a situação nacional. Enquanto o casal de Jeddah Eslava enfatizou que nunca esteve envolvido com as decisões políticas do povo, desta vez eles não pode fazer ouvidos surdos.

“Você sabe que normalmente não me envolvo com política, não me sinto um especialista. Sou só mais um cidadão. Eu nem me envolvi quando houve o segundo turno, porque a liberdade de escolha pertencia ao povo e a maioria escolheu Castillo e eu o respeito”, começou a dizer o ator nas histórias em sua conta oficial do Instagram.

No entanto, ela não hesitou em compartilhar com seus mais de 1 milhão de seguidores um vídeo que foi postado por um usuário no TikTok onde o atual presidente da República é visto como o líder.

“Dói que as pessoas tenham que sair às ruas para que algo aconteça, mas foi há algum tempo que o Sr. Castillo pediu isso”, disse o antigo reality show e depois passa para o vídeo de Pedro Castillo.

Como pode ser visto, o atual presidente estava convidando cidadãos de todo o Perú a saírem às ruas para protestar contra o governo para 'remover' os corruptos quando ele era apenas uma pessoa do povo.

“Meu papel é entreter e tentar animar as pessoas, mas me sinto obrigado a não bancar o idiota e dizer o que sinto”, acrescentou o ator, que ressaltou que o caos em Lima o estaria prejudicando porque ele está prestes a lançar uma peça.





