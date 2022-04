Ica: Novos bloqueios e confrontos são registrados no sul pan-americano

No quilômetro 278 do sul pan-americano, perto da entrada da cidade de Ica, trabalhadores do setor agroexportador tomou a estrada para evitar a passagem de veículos e confrontou policiais que estavam tentando limpar a área. Atos violentos também foram registrados contra ônibus de transporte interprovinciais e caminhões pesados que tentavam passar.

Deve-se notar que, no domingo passado, uma paralisação das transportadoras havia sido solicitada nos dias 4 e 5 de abril. Esperava-se que as estradas fossem liberadas nesta quarta-feira, no entanto, trabalhadores do setor agroexportador decidiram bloquear o Sul Pan-americano por tempo indeterminado.

Entre seus pedidos estão a redução do preço dos combustíveis, o custo dos produtos na cesta básica da família e que o presidente Pedro Castillo diálogo com eles, uma vez que não reconhecem os acordos alcançados com o Governo e que eles consideraram ter sido tomadas por outros sindicatos que não os representam.

Anteriormente, a polícia já havia limpado o quilômetro 300 do sul pan-americano; no entanto, eles encontraram novos piquetes de manifestantes no quilômetro 278, no auge da área conhecida como Chinatown.

De acordo com um relatório da América Noticias, os manifestantes forçaram alguns motoristas pesados a usar seus veículos para bloquear os trilhos.

No momento, 300 soldados estão tentando limpar a pista. Muitos ônibus preferiram dar meia-volta e fugir dos combates.

