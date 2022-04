Grupo Firme anunciou sua quinta data no Sol Forum na Cidade do México

Dada a excelente resposta de seu público, o Grupo Firme decidiu anunciar seu quinto concerto no Foro Sol na Cidade do México, data escolhida por este grupo regional é sexta-feira, 6 de maio.

“Festas e madrugadas! Com 4 shows com vagas esgotadas no #ForoSol, o Grupo Firme anuncia a QUINTA data, para continuar gastando ao máximo com suas rolas.”, foi lido na Ocesa conta oficial do Facebook.

De acordo com esta publicação, a pré-venda de ingressos começará em 7 de abril através da plataforma Ticketmaster para clientes Citibanamex; por outro lado, o público em geral poderá comprar seus ingressos a partir de 8 de abril às 11h.

No momento, só é possível rever a visão dos diferentes locais do Foro Sol, por isso ainda não se sabe se os preços terão alguma variação neste quinto concerto do Grupo Firme, no entanto, os preços dos outros quatro eventos foram os seguintes:

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-Verde A: 2.040 pesos

-Verde B: 1.440 pesos

-Laranja A: 1.200 pesos

-Laranja B: 960 pesos

-C verde: 600 pesos

-Laranja C: 480 pesos

-Tribunal Geral A: 1.800 pesos (mais perto do palco)

-Cancha General B: 720 pesos

Deve-se notar que em janeiro deste ano, a banda havia anunciado apenas uma data, mas o grupo apresentando El Toxico e El amor não foi para mim esgotou todos os ingressos para aquele show em apenas 45 minutos. Diante da alta demanda, eles gradualmente abriram mais dias para seus eventos até chegarem ao quinto.

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

O show do Grupo Firme deu muito o que falar, pois emprestam ao público algumas pulseiras luminosas para que os participantes também estrelem os shows, além de lançar pirotecnia no final do show. Esses detalhes coloridos renderam comparações com o Coldplay, já que a banda britânica foi uma das primeiras a unir seus assistentes com esses acessórios.

Por outro lado, os membros do Grupo Firme cumpriram plenamente a promessa que fizeram aos fãs mexicanos de agradá-los, porque, a pedido de seu público, decidiram estender por quase uma hora seu primeiro show no Foro Sol, localizado no gabinete do prefeito de Iztacalco, na Cidade do México.

“Dissemos que, quando voltássemos ao México, iríamos jogar a casa pela janela, jogar um dos Tigres”, disse Eduin Caz. A apresentação deveria ter terminado por volta das 22:45, mas o Grupo Firme tocou pelo menos sete músicas extras, mesmo que eles já tivessem terminado sua apresentação.

Os músicos do regional mexicano estavam cientes de que essa ação poderia valer a pena de até 17.000 pesos, mas eles se preocupavam mais em dar aqueles minutos extras de música e até perguntaram aos fãs se eles queriam estender o show, apesar das possíveis consequências: “Se você quiser ficar, nós ficaremos. Pagamos a multa e ficamos”, disse o vocalista.

Diante do entusiasmo do público, os intérpretes de sucessos como Ya superame e Gracias decidiram continuar tocando, nos vídeos do Tik Tok foi possível ver que as pessoas corriam da saída para o palco assim que ouviram música novamente.

Em muitas imagens capturadas pelo público, foi possível ver que a surpresa extra não tinha mais nenhum jogo de luz, então o Grupo Firme jogou apenas sob as luzes brancas do Foro Sol.

