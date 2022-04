Gabriel Boric com Infobae: “Putin é um autocrata que está travando uma guerra de agressão inaceitável”

Com apenas 36 anos, Gabriel Boric se tornou a maior novidade política do continente ao acabar com a alternância no poder das duas grandes coalizões que governaram seu país nos últimos 30 anos e se tornar o presidente mais jovem da história do Chile. Sua chegada a La Moneda, após os protestos sociais maciços de 2019 e enquanto uma nova Constituição está sendo elaborada, foi o mais recente sinal de que a liderança que serviu para sair da ditadura de Pinochet e crescer com estabilidade, declínio da pobreza e baixa inflação - uma raridade na região - não era mais capaz de fornecer respostas para desafios de longa data e novas demandas sociais.

Em seu país e na América Latina, o ex-líder estudantil e estrela em ascensão da “nova esquerda” gera entusiasmo e temores em vários setores. Antes de terminar sua primeira viagem internacional a Buenos Aires, ele recebeu Infobae na embaixada chilena para uma entrevista.

-Ele está perto de comemorar seu primeiro mês como o presidente mais jovem da história de seu país, está gostando ou está sofrendo?

-É um processo de aprendizagem ao longo da vida, de desafios que não param. Um presidente de uma república amiga me disse que ser presidente do século 21 é administrar permanentemente as crises. E o problema é que, se você se dedicar ao gerenciamento de crises, perderá o rumo. Portanto, é muito importante, ao mesmo tempo em que se gerencia a situação, ser muito claro sobre onde você quer ir. E tentei me preocupar em não ser um opinador da situação, mas sim um presidente que está pensando em como abordar o navio em direção ao porto para onde estamos indo. Isso não é fácil. Certamente trará dificuldades em termos de pesquisas de opinião e coisas assim, mas acho que é a coisa certa pensar sobre o longo prazo, e não apenas na próxima hora.

- Você consegue dormir bem ou pode imaginar que o trabalho à sua frente faz você dormir pouco?

Não, note que eu tenho o dom de ser capaz de adormecer facilmente para piacere. Quero dizer, quando eu quero dormir, eu posso deitar e descansar. Não tanto quanto eu gostaria, mas não tenho problemas de sono. Na verdade, eu sonho muito. Eu tenho uma imaginação muito fértil nessas horas.

- E você se lembra dos sonhos?

- Lembro-me de sonhos e muitas vezes os escrevi. O que é loucura, porque ver o subconsciente às vezes é estranho.

-A escolha de Buenos Aires como seu primeiro destino internacional teve mais a ver com o cumprimento de uma tradição informal entre os presidentes chilenos ou com o carinho pessoal que você demonstrou pela Argentina, pela cultura argentina, pelos livros, pela música, pelo futebol argentino?

-É uma mistura. Quando você se torna presidente da República, você entra para habitar uma instituição que é maior do que você. Então você não pode tentar varrer tudo o que passou e com certas tradições que também fazem sentido. Há muito tempo, os presidentes do Chile e a presidente Bachelet também, suas primeiras visitas oficiais foram aqui à irmã República Argentina. Eu queria manter isso, mas também, como mencionei, um forte vínculo com a Argentina porque sou da Patagônia. Não temos uma cordilheira lá, então a travessia é muito mais fácil. Nós compartilhamos Tierra del Fuego e, como você bem diz, eu cresci ouvindo punk argentino em conjunto com o chileno e uma troca permanente de bandas, curtindo futebol. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos meus referentes do futebol que vieram nos cumprimentar aqui na embaixada, Pipo Gorosito, Beto Acosta, Polo Quintero, Charly Vazquez, foi uma tremenda honra. E agora, ultimamente, também, é claro, mais e mais literatura.

-Você apresenta de uma forma muito poética e agradável que não há fronteiras na Patagônia, mas deixe-me dizer-lhe que, ao contrário disso, a Patagônia também foi o lugar onde houve mais conflitos de fronteira nos últimos tempos e muito ressentimento surgiu entre argentinos e chilenos

-Mas por que você diz que é o lugar onde a maioria...

-Bem, houve o conflito no Canal de Beagle que quase levou a uma guerra em 78, depois a disputa pelo gelo continental nos anos 90 e agora uma nova disputa pela plataforma continental apareceu... Tudo isso levou a muito ressentimento e quando eu ouço você parece mais uma exceção do que a regra do que ouvi entre os patagonianos.

-Olha, em Tierra del Fuego, onde compartilhamos território, há Rio Grande, temos Porvenir. E em Porvenir há a corrida da fraternidade, que é uma das poucas corridas binacionais na América Latina. É uma corrida de carros, não profissional, mas que tem sido disputada desde os anos 70, que foi disputada em 78. Então, quando as elites de certos lugares territoriais lutam e gritam ou talvez algum setor minoritário do jornalismo grite contra os vizinhos, a verdade é que isso não representa a maioria das pessoas. E o que tenho visto na Patagônia é que há muito mais fraternidade, do que competição, trânsito permanente, colaboração constante e, portanto, acho que o que você mencionou é uma exceção. Agora, sempre há rivalidades entre países vizinhos, às vezes sinceras, às vezes mais absurdas, mas o que eu também queria mostrar nesta viagem é que podemos ter diferenças, por exemplo em torno da plataforma continental antártica, mas se tivermos essa diferença, temos uma centena de outras coisas em comum que unir-nos e eu vou trabalhar com particular ênfase naqueles e eu vou defender o meu ponto de vista em que temos uma diferença.

-Sobre essa diferença que existe em relação à plataforma continental no Atlântico Sul, você pôde conversar com o presidente Alberto Fernández, especificamente, que mecanismo planeja usar para resolver essa diferença?

Não discutimos os detalhes, mas estou muito confiante de que isso será feito através de canais diplomáticos, espero que não seja necessário chegar a nenhum outro tipo de corpo e, de qualquer forma, esse é um caminho paralelo que não interrompa o processo de colaboração e integração em todas as outras áreas que estamos trabalhando em, energia, cultural, política de saúde, econômica e tantos outros.

-Nas cúpulas entre presidentes, muitos projetos são anunciados e poucos são feitos. Mesmo no caso da Argentina e do Chile, há um projeto, o túnel de baixa altitude de Agua Negra, entre San Juan e Coquimbo, anunciado por Cristina Kirchner como presidente, foi anunciado novamente por Mauricio Macri junto com Sebastián Piñera, mas nem uma única pedra foi colocada lá ainda...

Não é um dos que eu mencionei. Vamos estudá-lo. Ele tinha financiamento do BID. Estamos interessados em promover a integração de fronteiras com a Argentina. Existem muitas possibilidades em Catamarca, em Santa Cruz, em Neuquén, há muitos lugares onde isso pode ser feito e com Aguas Negras temos algumas observações e conveniências ambientais, mas não tenho dúvidas de que vamos resolvê-lo. O que Alberto me disse é que não há obsessão por estar em um determinado lugar, pode estar a 15 quilômetros mais ou mais aqui, a questão é que é no lugar que melhor se adapta aos dois países e vamos revisá-lo.

-Se você tivesse que dizer duas coisas que se moverão rapidamente...

-O corredor bioceânico no norte, que também envolve Paraguai, Brasil, norte da Argentina e Chile, é algo extremamente importante para nós. Vamos priorizá-lo e acreditamos que pode ser uma ferramenta de integração comercial tremendamente importante para ligar o Pacífico ao Atlântico e encurtar os tempos de viagem dos produtos exportados hoje pelo Canal do Panamá ou pelos canais do sul e poder passar muito mais rápido. Espero ir ao Paraguai durante o segundo semestre deste ano para ver a questão da construção no rio Paraguai e espero que em breve eu possa inaugurar esta etapa que beneficiará muito todas essas regiões. Outra questão que parece tremendamente importante para nós é a questão do gás. Temos parte da indústria instalada, não 100%, mas parte, para podermos avançar na liquefação do gás. Sabemos que você tem reservas muito importantes em Vaca Muerta, que isso ainda não está conectado à rede central e acreditamos que lá podemos fazer trocas ou procurar diferentes alternativas que nos complementem energeticamente não só na área do gás, mas também com energias renováveis, não convencionais ou limpas energias como o verde hidrogênio no sul. Há duas coisas muito concretas sobre as quais espero que tenhamos resultados em breve. Além disso, há coisas que não são tão tangíveis. Sempre que falamos sobre relações entre países, falamos sobre comércio. Temos uma bolsa comercial de mais de cinco bilhões de dólares, os investimentos chilenos na Argentina geram cerca de 125.000 empregos. Viemos com empresários de diferentes setores, pequenas e médias empresas, cooperativas, grandes empresas... esperamos poder aumentar o investimento chileno na Argentina e, vice-versa, que o investimento argentino no Chile aumente, dando-lhes toda a certeza de segurança jurídica necessária para eles. Mas não só a prata são relações bilaterais. Queremos promover o intercâmbio cultural. Temos uma cultura compartilhada há muito tempo da qual nos bebemos e onde as novas expressões da arte... hoje estávamos no Museu Argentino de Belas Artes, mas também ontem tivemos um show onde havia música da nova música latino-americana, até rap, passando por um cantor de gênero diverso... então temos muito mais onde podemos crescer e crescer.

-Infelizmente, nos últimos tempos, as capitais chilenas que deixaram a Argentina foram notícia...

-Mas, cara, nem sempre veja o lado negativo! Isso é verdade até um certo período, mas no ano passado o comércio entre Chile e Argentina aumentou 30%. Por isso, espero que consigamos consolidar esse número e que ambos os países consigam dar segurança jurídica aos investidores para que seja efetivamente atraente investir em cada um de nossos países.

-Esperava-se que durante sua visita ao Congresso você se encontrasse com a vice-presidente Cristina Fernández. Você tem alguma notícia de por que isso não aconteceu?

-Eu entendo que ele estava em Calafate ou Santa Cruz. Esta foi uma visita de estado onde nos reunimos com o judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Sergio Massa, o presidente da Nação e o vice-presidente do Senado. Se a senadora Cristina Kirchner estivesse aqui, eu ficaria encantado em me encontrar com Cristina. Acho que todos temos que fazer o nosso melhor para garantir que nossos países se saiam bem e, se pudermos colaborar em algo, estou totalmente disponível.

-Nessas horas na Argentina, você certamente conversou e aprendeu sobre as dificuldades enfrentadas por uma coalizão governamental...

-Eu o conheço, eu o conheço...

-Porque aqui as dificuldades têm sido desde o início até o ponto atual em que o Presidente e o seu vice-presidente não se falam. Não sei se eles lhe deram alguma recomendação porque você também vai governar em uma coalizão onde há diferenças marcantes, algumas que já foram tornadas públicas. Você tem medo de ter dificuldades semelhantes e tentar aprender algo com o que está acontecendo na Argentina?

- Olha, temos muitas dificuldades. De fato, temos tradições políticas que não são as mesmas e por muito tempo estivemos em confronto, então temos muito a aprender com essa habilidade e gestão que o peronismo também historicamente teve para reunir visões diferentes dentro do mesmo corpo e ser capaz de levar as coisas adiante. Agora, não somos uma cópia ou cópia de ninguém. Estamos criando nosso próprio projeto. O Chile tem uma cultura de coalizão de longa data. Nos séculos XX e XXI, todos os governos, exceto a ditadura e o governo de partido único de Eduardo Frei Montalva, foram todos governos de coalizão. E, portanto, não tenho dúvidas de que vamos fazer isso acontecer.

-Sua chegada ao poder gerou notícias em todo o mundo e a principal caracterização que foi feita de você é como uma referência da “nova esquerda”. Você está confortável com essa caracterização e, em caso afirmativo, como a “nova esquerda” é diferente da “esquerda antiga”?

-Acho que não há virtude per se na juventude ou novidade. Se você afirmar ou tentar afirmar seu discurso na juventude ou novidade, você está definindo uma data de validade muito cedo. Espero que sejamos julgados por nossas obras, pelas nossas ações e pela forma como defendemos nossas convicções e princípios. É claro que a esquerda tem o dever de estar constantemente se reimaginando. Se, após o aprendizado do século XX e o colapso do que era considerado o campo socialista, houve um período chamado de década ganha na América Latina, que também não terminou bem porque não teve continuidade e porque alguns dos projetos que se manifestaram ali não só não tiveram continuidade, mas também teve desvios que não são desejáveis, acho que é importante que tenhamos, coletando sucessos e fracassos e erros, a capacidade de nos reinventar e estamos nesse processo. O que isso significa em particular? Temos que incorporar novas demandas, novas agendas, a ambiental, a luta contra a crise climática provocada pelo homem é central. Deve ser central para nossa política, não apenas no nível estado-nação, mas nos níveis latino-americano e global. A agenda do feminismo, que não é uma agenda setorial, mas tem que permear todas as políticas públicas, é algo tremendamente importante. A nova relação que temos com os povos indígenas, que preexistem antes da formação dos estados-nação, também é relevante. E, aliás, o velho anseio da esquerda é a construção de estados que garantam direitos sociais universais, independentemente do tamanho da carteira ou do lugar do berço, e nisso temos muito a aprender com a história.

Eu vou parar em um desses pontos. Chile e Argentina estão passando por um conflito semelhante, ainda mais agudo no Chile do que na Argentina, com grupos extremistas mapuches que não reconhecem a autoridade do estado nacional. Eles pegaram em armas e estão pedindo vingança histórica e para que suas terras ancestrais retornem ao seu poder. Você disse que quer falar com eles, mas anteontem a coordenadora Arauco Malleco (CAM) confirmou que não planeja dialogar com você, ela zomba de suas “boas vibrações” e “progride” perfil e confirma que continuará com sua luta armada para recuperar suas terras ancestrais. O que você faz com isso?

-Este é um conflito histórico que remonta a pelo menos 1860, no chamado processo de pacificação da Araucania no Chile, que foi antes um processo de usurpação e expropriação. E desde então, isso teve épocas diferentes. Desde a década de 1990, a violência vem aumentando e há alguns que buscam vê-la apenas a partir de uma perspectiva de ordem pública. A falta de ordem pública, crime e violência são derivadas de um conflito histórico e político muito mais profundo, que é a relação entre um Estado e um povo que tem o direito de existir como tal, com tudo o que isso significa, não apenas em uma perspectiva paternalista e turística. E aspiramos avançar, como fizeram outros países ao redor do globo, como a Nova Zelândia, o Canadá ou a própria Bolívia, em torno do reconhecimento nacional da existência de uma diversidade de povos em nosso país e também do direito à autodeterminação, que não é o mesmo que secessão, como algumas pessoas reclamar e desinformar. Eu discuti isso longamente com Jacinta Arden, a primeira-ministra da Nova Zelândia. É possível tentar outras alternativas. Agora, essa reconstrução da confiança em algo que está tão danificado obviamente vai custar muito trabalho que precisa ser feito sob a corda, muito trabalho que precisa ser feito em silêncio, sem pretender ganhá-lo de manobras comunicacionais. Agora, a propósito, é preciso também estabelecer certos limites e aqueles que acreditam que o caminho das armas é o caminho para resolver um conflito político histórico desse tipo, do meu ponto de vista eles estão enganados, mas também, como presidente do Chile, tenho o dever de fazer cumprir a lei e o estado de direito.

- E o que essa autodeterminação incluiria? Recuperar parte de suas terras?

-Tem a ver com a reconstituição do território e que pode haver autonomia desse território.

-Em alguns termos, e isso é algo que está atualmente em discussão na Constituinte, onde certos conflitos de certas características entre comunidades indígenas podem ser tratados sob o admapu, em vez de serem levados aos tribunais de polícia locais, por exemplo. Depois, há mecanismos diferentes, insisto, há exemplos bem-sucedidos disso no Canadá, na Nova Zelândia, também na Noruega ou em alguns países nórdicos. A Bolívia tem um relacionamento melhor do que temos hoje e acredito que podemos aprender com isso e ter uma resolução pacífica disso ou pelo menos seguir nessa direção. Há também outro problema: quando há atividades extrativas, como a silvicultura, em território conflituoso, as atividades florestais também precisam entender que não podem permanecer lá como se nada mais.

-Mesmo que você tenha alugado essa terra e você esteja trabalhando lá por um longo tempo...

- Bem, essas são conversas que precisamos ter. Ninguém aqui vai impor nada unilateralmente a ninguém. Isso tem que ser uma conversa, o que é difícil e eu insisto que são negociações que não são anunciadas pela imprensa, mas seria ingénuo ignorar que a atividade florestal hoje no setor de La Araucaníam, na província de Arauco, não faz parte do problema.

Você vai ter dificuldades com pessoas que não o reconhecem como presidente. Vai ser um trabalho árduo...

- E bom. Não posso forçar todos a gostar de mim, mas sou o presidente legítimo de todos os que vivem no território do Chile e, nesse sentido, tenho que exercer a autoridade que o povo decide que me ordenou.

-Você disse durante sua campanha que o Chile foi reconhecido como o berço do neoliberalismo na América Latina e que iria se certificar de que também é o túmulo do neoliberalismo. Eu gostaria que você me dissesse: você define como “neoliberalismo” o que aconteceu no Chile desde a ditadura de Pinochet até hoje?

-O neoliberalismo no Chile foi instalado no final da década de 1970, com o experimento realizado ou a reconversão econômica realizada pelos discípulos de Milton Friedman conhecidos como Chicago Boys no Plano de Trabalho do Sistema de Previdência Social, que é o sistema AFP, no incentivo a certas indústrias, como justamente a silvicultura, na concepção subsidiária do Estado que permeia toda a atual Constituição e que, depois de tantos anos de ditadura, permeou inevitavelmente a sociedade chilena. Não são coisas que são alteradas por decreto, são mudanças culturais que levam muito tempo. Não espero que, nos quatro anos do nosso mandato, possamos mudar tudo o que não gostamos, mas espero que consigamos fazer uma curva do leme, não o guiador da Fórmula 1, mas do leme do cruzador gigante, um daqueles mais lentos, o que é difícil de fazer porque temos de mantenha-o firme, e o neoliberalismo do ponto de vista não só economicamente, mas também do ponto de vista do individualismo ou de quem pode ser salvo na área dos direitos sociais, algo que estamos realmente interessados em superá-lo.

-Mas então o neoliberalismo também fez parte da concertação de centro-esquerda que governou o Chile na maior parte do tempo desde o retorno da democracia...

- Mas ainda estamos com a mesma Constituição! E que, como importantes representantes do que foram os governos democráticos pós-ditadura disseram, a engenharia com a qual o quadro institucional chileno foi montado foi feita, em termos de seus criadores, para que, mesmo que seus oponentes ganhassem, eles não pudessem modificar substancialmente as regras do jogo. E é que no Chile eles não apenas privatizaram nossa saúde, pensões, educação, mas privatizaram o próprio conceito de Estado, e isso é algo que nós, adaptando-se às discussões que ocorreram na última vez no mundo, temos que reverter. No Chile, temos que criar um sistema de seguridade social, uma educação pública muito mais forte, temos que criar um sistema de saúde que não dependa da quantidade de dinheiro que você tem no bolso, da qualidade da saúde que você acessa, e isso tem a ver precisamente com o quadro institucional.

- Você acha que o modelo que o Chile aplicou nos 30 anos desde a recuperação democrática foi um fracasso?

-Acho que fazer julgamentos e palavras tão categóricos que sejam muito precisos, mas que não sejam usados para fazer políticas e não sirvam para fazer análises históricas complexas, seria um erro da minha parte. Tenho uma visão crítica do processo de transição, mas também me parece claro que ele teve sucessos inegáveis, como na força de suas instituições ou na redução considerável da pobreza que ocorreu desde o governo Aylwin em diante. Mesmo durante a administração do presidente Lagos, houve uma redução bastante significativa na desigualdade, não o suficiente, mas significativa para os termos da desigualdade chilena. Então dizer que estava tudo errado, que foi um fracasso, como outros disseram, que esse era o paraíso da América Latina, que somos as onças de Não sei o quê... Nem um nem o outro. Tínhamos luz e sombra e precisamos aprender com nossa experiência para melhorá-la.

-Você sabe que em comparação com a instabilidade experimentada pela maioria dos países latino-americanos, o Chile experimentou um aumento significativo no PIB ao longo deste período, atingiu o maior Índice de Desenvolvimento Humano da América Latina, baixa pobreza, baixa inflação...

-Mas veja o que aconteceu em nosso país em 2019...

Claro, também havia processos judiciais pendentes que eram clandestinos, não havia?

- Eles eram totalmente subterrâneos. Viemos de movimentos sociais. Agora, o fato de eu vir de movimentos sociais ou de quem fomos críticos dos últimos governos não significa que eu acredito que tudo foi feito de errado. Se todo mundo que vem ao governo acredita que tudo foi feito de errado antes, a verdade é que é muito difícil seguir em frente porque os países não são construídos do zero. O Chile teve taxas de crescimento significativas por 20 anos, mas estamos com uma economia estagnada há 10 anos e isso não é culpa de Piñera ou Bachelet, é responsabilidade de toda uma sociedade, da qual faço parte, que não foi capaz de atualizar seu modelo de desenvolvimento em termos de melhoria produtividade, melhorar, por exemplo, vínculos produtivos, melhorar, por exemplo, transferências tecnológicas, melhorar, acima de tudo, a redistribuição da riqueza. O Chile continua sendo um país profundamente desigual. Então, está tudo errado? Não. Somos o paraíso na terra? Nenhum dos dois. Podemos ficar muito melhores? Sim. E queremos fazer isso institucionalmente. Fazer reformas profundas que são estruturais e isso significa uma redistribuição da riqueza para aqueles que a geram, que são principalmente trabalhadores e trabalhadores.

-Uma das características da democracia chilena nos últimos 30 anos foi a alternância entre duas coalizões de centro-esquerda e centro-direita. Isso é quebrado por sua chegada ao poder junto com uma coalizão mais à esquerda do que a anterior. Você acha que, por sua vez, uma coalizão mais de direita pode surgir como uma reação e isso abrirá uma polarização ou uma fenda que já existe em outros países, mas da qual o Chile até agora parecia estar à margem?

-Mas se a ala direita que existia há muito tempo no Chile defendesse Pinochet. Ele foi vê-lo em Londres, negou violações dos direitos humanos. Ele só começou a condená-lo quando os roubos de prata foram descobertos. Então por que você me chama de centro-direita? O que significa centroright? Eles eram a favor das privatizações mais brutais... Mas é claro que hoje existe uma ultra-direita no mundo, que tem manifestações diferentes, de Orban na Hungria, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro, acho que Bukele também tem algo de desvios autoritários que são preocupantes. E eles também existem no Chile. Vencemos um candidato no segundo turno que claramente também era ultra-certo. Isso já existe no Chile e já formou um partido chamado Republicanos e que tem representação no Congresso, o que aconteceu com o Vox na Espanha. Então, não é uma novidade, e cada ação contém uma reação em si mesma. E, portanto, é importante que, para fazer mudanças estruturais, construamos uma maioria capaz de sustentá-las ao longo do tempo e não cair na vontade de dizer: porque acho que está certo, vou empurrá-lo de qualquer maneira, mesmo que não seja a maioria na sociedade chilena. O importante é que consigamos nos conectar ou ser cúmplices do senso comum da maioria de um povo. Se não, estaremos em um pêndulo permanente e esse pêndulo permanente gera rachaduras.

-Foi o que aconteceu na Argentina, no Brasil, nos últimos anos...

-Viemos para a Argentina com uma delegação que incluiu representantes da grande maioria dos partidos políticos, incluindo as forças de direita que estavam governando com o presidente Sebastián Piñera, porque há certas questões que são políticas de estado e eu esperaria que não apenas as relações internacionais ocorreria nesse quadro, mas também questões como a política energética ou que a nova Constituição que estamos fazendo, o plebiscito de saída que temos, é um ponto de encontro entre chilenos e chilenos, não um ponto de divisão. Não tenho medo de grandes consensos e consensos transversais, a questão é quem participa deles. Durante muito tempo, os acordos foram entendidos como apenas parte de uma elite. Hoje, as pessoas mobilizadas e organizadas são uma parte inerente da transformação das sociedades regionais

-Outra característica do Chile nas últimas décadas foi sua grande abertura comercial. Deve ser o país da região com os acordos de livre comércio mais assinados. Com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia... Você acha que devemos rever essa abertura e ter uma política mais protecionista?

- Sou muito a favor da abertura do comércio entre os povos. Eu acho que é desejável que tenhamos tratados com nações diferentes e nenhum país, ainda mais nos dias de hoje, vai ser salvo autarquicamente. Ou nos salvamos juntos ou afundamos separadamente. E eu esperaria que o Chile estivesse localizado principalmente na América Latina e que recuperaremos e aumentaremos toda a cooperação de que precisamos em nossos países da região e a partir daí, a propósito, olhamos para o resto do mundo. O centro do mundo já esteve no Mediterrâneo, depois no Atlântico, hoje está no Pacífico e a tremenda costa do Chile nos dá uma importância que eu acho que será fundamental no comércio da América Latina para o Pacífico. Sou a favor da manutenção de tratados com o maior número de países do mundo, mas tenha cuidado, sem que esses tratados limitem o nosso caminho de desenvolvimento. Isso significa rever multilateralmente porque queremos ser capazes de decidir nosso próprio destino.

-No último fim de semana, o New York Times publicou um artigo que relatava que Madri, como Miami era antes, está se tornando o refúgio de muitos latino-americanos da classe média, não bilionários, de países onde as forças de esquerda triunfaram, que têm medo de perder suas economias, de serem afetados por aumentos disposições fiscais ou novas que impõem obstáculos aos seus negócios ou profissões. Você tem medo de que algo semelhante aconteça no Chile?

- Espero que não. Não quero colocar a reforma tributária em que estamos trabalhando como algo contraditório. O que eu acho importante é que um país que não é coeso não possa crescer. E o Chile é um país que não cresce substancialmente há 10 anos. Então, precisamos distribuir melhor a riqueza. Então você tem que ter cuidado para colocar os incentivos onde eles pertencem para não destruir o investimento. É preciso ter cuidado com um objetivo além do crescimento ser o desenvolvimento, porque há momentos em que alguns crescem muito e outros não crescem e as médias escondem desigualdades muito grandes. O Chile é um país muito desigual. Mas eu não diria a ninguém que vamos tirar suas economias, não estamos nessa parada. Estamos prestes a distribuir melhor, e os setores mais ricos da sociedade precisam dar uma contribuição maior.

-Como você vai fazer a reforma do sistema previdenciário, que é um dos seus objetivos, sem tirar as economias de quem vem economizando na AFP?

- Mas por que nós os levaríamos embora?

- Bem, aqui foi feito assim...

Não queremos tirar as economias de ninguém. O que os trabalhadores salvaram todas as suas vidas é deles e isso vai continuar assim. O que dizemos é que temos que construir um sistema de previdência social onde, além da poupança individual, haja poupanças coletivas que nos permitam gerar um amortecedor comum para que as pensões da maioria dos nossos compatriotas sejam dignas. Hoje, a pensão média no Chile atinge cerca de 40% do salário, portanto, a maioria das pessoas que atingem a idade de aposentadoria acaba em condições de vida indignas. Não vamos resolver isso com quem puder, não vamos resolver dizendo apenas “economize mais”. Também temos que gerar um fundo comum, e é isso que estamos promovendo, respeitando, e quero deixar bem claro, 100% da economia que os trabalhadores têm em suas contas.

-Presidente, você disse sobre sua política internacional, que deseja rebaseá-la no fato de que o Chile faz parte da América Latina e, a partir daí, fortalecer o bloco regional. Durante sua campanha ficou muito claro, ao contrário de outros líderes da esquerda latino-americana, distanciar-se de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Cuba... mas ontem na coletiva de imprensa na Casa Rosada ele pareceu dar um passo para trás quando disse que lhe perguntaram muito sobre isso e não lhe perguntou tanto sobre as violações de direitos que existem em seu país, no Chile ou na Colômbia. Geralmente, é assim que o que está acontecendo na Venezuela ou na Nicarágua é minimizado ou diluído comparando-os a violações de direitos humanos que, obviamente, existem em diferentes partes do mundo. Você acha que eles têm o mesmo nível de seriedade?

-Obviamente, eles não são do mesmo nível. Quero dizer, nenhum deles é do mesmo nível que outro. Essas são realidades totalmente diferentes.

- Mas quais são mais graves para você?

- Mas o que você quer? O que você faz como uma classificação de violações de direitos humanos? Parece-me que os do Sudão do Sul são terríveis...

-Não, bem, na América Latina estamos falando. Nosso bloco regional é a América Latina...

-... parece-me que a ocupação do povo palestino pelo Estado de Israel, violando os tratados internacionais, é terrível. Parece-me que a repressão da Nicarágua aos opositores do regime de Ortega é absolutamente inaceitável. Parece-me que o êxodo de 6 milhões de venezuelanos é uma tragédia a nível continental e global, mas por que é a lógica de dizer “isso é mais sério do que outro”. Para ver como sou de esquerda? Acho que isso é muito ruim para a causa dos direitos humanos. A causa dos direitos humanos, parte de sua graça, é que ele é universal e, portanto, não pode ser avançado de acordo com as cores do governo que os viola. E aí, essa é uma questão que eu vejo com irritação, pois em cada país se trata de usar crises de direitos humanos em outros países para ser política interna e, finalmente, parece que ele dá a mínima para o colega líder estudantil que está sofrendo em uma prisão na Nicarágua, o que importa para eles é tentar fazer um ponto na política para tentar atingir o governo do dia. Esse não é o meu tópico. Defenderei os direitos humanos em todos os lugares, em todos os países e independentemente da cor do governo que os viole.

-É perfeito. Mas, tanto no caso do Chile quanto da Colômbia, ninguém duvidaria que são democracias, onde existe o estado de direito e onde podem ocorrer violações dos direitos humanos que devem ser repudiadas e investigadas. Agora, você acha que na Venezuela ou na Nicarágua existe uma democracia, existe o estado de direito?

Já disse isso muitas vezes, não sei para onde sua pergunta está apontando. Parece-me que as eleições mais recentes na Nicarágua não atendem a nenhum padrão democrático.

- E na Venezuela?

- E parece-me que o que estamos fazendo hoje no Grupo de Contato Internacional, na Venezuela, no qual o Chile está colaborando, que está sendo realizado no México para que as próximas eleições na Venezuela sejam reconhecidas, legítimas para todas as pessoas que vivem na Venezuela e também para toda a comunidade no exterior, é um trabalho extremamente importante. Veja o que aconteceu em Barinas agora. O que aconteceu em Barinas?

- Finalmente a família Chávez perdeu o poder...

- E isso foi reconhecido?

-Sim

- E foi um grande avanço?

- Primeiro ele foi combatido. Duas vezes a escolha teve que ser feita

-Bem, eu sei, e ele foi reconhecido. Em outras palavras, parece-me que o nosso papel hoje deve ser o de colaborar a todos os níveis, por exemplo no caso da Venezuela, no Grupo de Contato Internacional, para que a democracia e a vontade do povo venezuelano tenham sucesso. E também espero que os venezuelanos que tiveram que sair por motivos diferentes e deixaram seu país também possam fazer parte das eleições. Acho que também deve ser um marco importante, mas é claro que esse não é o nosso caminho.

- Os líderes democráticos podem fazer mais alguma coisa para restaurar a democracia nesses países?

-Vejo que o Grupo de Contato Internacional no caso da Venezuela é o que mais progrediu nos últimos tempos. Porque é muito trabalho que é silencioso e menos estridente. Quando um grupo de líderes decidiu viajar para a fronteira com a Colômbia, quase fazendo uma contagem regressiva de Ano Novo em Cúcuta para tentar trazer uma mudança na situação venezuelana, isso realmente ajudou? Você acha que isso ajudou a melhorar a situação? Eu diria que não, então aqui não se trata de quem usa a capa e se torna o super-herói e tenta ter uma liderança maior. Não, esses trabalhos são mais silenciosos e sem ter um padrão duplo. Acho que isso é o principal em termos de direitos humanos. No Chile, os direitos humanos foram brutalmente violados durante a ditadura militar cívica de 73 a 90 e recebemos muito apoio, por exemplo, do povo venezuelano. Então ficaremos tipo “Ah, não, se Maduro fizer, é melhor eu olhar para o lado porque é suposto ser da esquerda. Não, eu não vou cair nessa.

-Muitos líderes latino-americanos progressistas que vieram ao governo mais tarde foram investigados por corrupção, em alguns casos com evidências muito fortes. Mas eles se defenderam defendendo a teoria da “lei”, que afirma que eles são perseguidos pelo establishment e pelas elites econômicas que, junto com a justiça, inventam causas falsas para persegui-los por suas idéias políticas. Você concorda com isso?

Acho que cada caso tem que ser analisado por seu mérito. Não sei os detalhes judiciais de cada um deles. Vi, por exemplo, o caso de Dilma, no qual me parece que obviamente houve uma operação de setores políticos corruptos para tentar se livrar de sua liderança. Mas eu não sei o caso específico de cada um. É claro que houve situações de corrupção que são inaceitáveis e que é irrelevante se a pessoa que realiza ações de corrupção é chamada como ela é chamada e, portanto, em qualquer um desses casos é necessário investigar e é por isso que também é importante manter o independência dos tribunais, algo que também em certas partes da América Latina tem sido fortemente questionado. E, novamente, não importa se é de esquerda ou de direita, a corrupção e a prevalência de interesses privados sobre os interesses comuns de um país não podem ser legitimados de acordo com a cor da pessoa que o faz, e eu vou defender isso estritamente no meu país, que é onde ele pertence a mim e isso é minha declaração de princípios para com o mundo também.

- Quem é o seu líder latino-americano favorito nas últimas décadas?

-Tenho um profundo respeito por Álvaro García Linera. Acho que sua elaboração intelectual e sua atuação na vice-presidência da Bolívia tem sido muito interessante. O problema com essas perguntas é que elas o forçam a fazer julgamentos muito categóricos sobre pessoas que têm luz e sombra...

-Muitas vezes, como presidente, você tem que fazer julgamentos categóricos...

-Bem, eu fiz vários nesta entrevista. Mas também sei por experiência própria as controvérsias às quais eles se prestam.

-Está bem. Vou dar a vocês três nomes, de líderes mundiais neste caso, e me dar a definição mais concreta possível: Joe Biden

-Acho extremamente interessante o que você está fazendo no campo dos impostos globais. Parece-me que esta é uma agenda da América Latina, devemos chegar a acordo sobre uma posição comum. Eu tive a oportunidade de falar com ele... Uma das coisas sobre as quais estou absolutamente claro é que o Chile não pode se subordinar a nenhum poder e, portanto, vamos seguir uma política de autonomia em termos de alianças internacionais que vamos defender. Agora é evidente que ele teve muitos problemas e quando você vê a natureza do que o Partido Republicano de Trump se tornou, imagino que deve ser muito difícil.

-Xi Jinping

- Tive uma polêmica quando era deputado do embaixador chinês no Chile sobre o caso de Hong Kong porque ele questionou a viagem de alguns deputados chilenos. E eu, sem motivo, acho aceitável que um embaixador de outro país questione as opiniões dos parlamentares nacionais. Agora, acho que temos a China... Eu não conheço Xi Jinping pessoalmente... só tivemos uma troca epistolar por enquanto, mas temos que tentar ler a China em uma dimensão histórica mais longa que é muito mais longa que a nossa. Fomos criados em um decálogo ocidental que omite completamente o leste. Começamos a conhecer a China desde a invasão da Manchúria em 1930 e antes de sabermos quase nada. Então, eu não tenho um histórico para dar uma opinião ainda mais profunda.

-Vladimir Putin

“Parece-me que ele é um autocrata, acho que é evidente que ele está travando uma guerra de agressão. Pude estudar um pouco mais sobre a cultura russa, pan-russa, principalmente a partir de 1917, também algo de antes, e acho que o que Putin está fazendo hoje é inaceitável e deve ser inaceitável para a comunidade internacional. No entanto, parece-me que a lógica das sanções internacionais é muito boa quando elas são usadas para pressionar, por exemplo, neste caso para acabar com a guerra, mas quando um povo inteiro acaba sendo prejudicado pelas decisões de alguns governantes, acho que também precisamos ser capazes de revisá-las e que elas não são a melhor maneira de ir.

“Eu só ia perguntar a ele sobre vários países que já estão pedindo que Putin seja julgado por crimes de guerra... Você viu as imagens do Bucha?

-As imagens de Bucha, os atentados em Mariupol... são absolutamente inaceitáveis e esse registro certamente tem que ser apresentado oportunamente perante o Tribunal Penal Internacional e haverá os tribunais internacionais que terão que dizer. Não sou juiz, mas não tenho dúvidas de que isso tem que ser investigado.

-Três pesquisas dos últimos dias no Chile, por Cadem, Pulso Ciudadano e Feedback marcam um salto importante na rejeição de sua gestão de cerca de 15 pontos em apenas suas primeiras semanas de governo. Como você lê essas pesquisas e como se sente sobre isso?

-Imagino que quando você começa a tomar uma posição sobre certas questões, você não pode ser uma moeda de ouro e todo mundo gosta e eu não vou decidir pensar na enquete da próxima semana. Penso que é muito importante que, como Presidente da República, eu possa olhar para além da situação e discutir com todos e conversar com todos os setores, qual é o bem comum, mesmo que isso seja impopular num determinado momento. Claro, sempre se prefere que as pesquisas dêem os melhores resultados possíveis, mas não é algo que me cause uma angústia particular sobre as pesquisas de popularidade de uma determinada foto. As tendências terão que ser vistas e, finalmente, isso é valorizado a longo prazo.

-E o que essas pesquisas também mostraram pela primeira vez é que agora a maioria dos chilenos poderia rejeitar a nova Constituição no plebiscito de saída que é obrigatório para sua entrada em vigor.

-O plebiscito de saída será no dia 4 de setembro. Nossa administração, por outro lado, tem quatro anos restantes. Então temos um plebiscito que está muito mais próximo e, claro, acho que temos que tomar nota daqueles que apoiam o processo constituinte e que querem ter uma nova constituição pela primeira vez democrática, igual, com a participação dos povos indígenas... porque, finalmente, eu acho que na prática o A constituição já expirou da ditadura, temos que tomá-la com preocupação. Vamos trabalhar juntos para garantir que o plebiscito de saída seja um ponto de encontro, não um ponto divisório.

- O que aconteceria se ela fosse rejeitada?

- Há uma discussão acontecendo. Mas acho que seria uma péssima notícia para o Chile. E, portanto, prefiro não me colocar nesse palco, mas fazer todo o possível para gerar consenso suficiente para que seja adotado e, espero, com uma grande maioria.

Eles dizem que todos os presidentes são lembrados por uma ou duas coisas, não mais. Por quais uma ou duas coisas você gostaria de ser lembrado?

- É muito cedo para dizer. Essa obsessão de como alguém entrará para a história em três semanas. Acho melhor você me perguntar no terceiro ano. Falamos sobre isso em uma nova entrevista lá. Mas agora temos que acalmar a ansiedade da carne da estátua.

-O mandato no Chile hoje é de 4 anos sem possibilidade de reeleição. Você acha que isso é suficiente? Você gostaria que isso fosse reformado na Constituição?

-Olhe para a ciência política, isso é muito discutido. O caso do Chile é muito particular, sendo um sistema presidencial de apenas quatro anos. Eu tendo a pensar que é desejável aumentar esse período, seja por reeleição ou aumentando o mandato em alguns anos.

-Foi mais longo no Chile antes...

-Sim, tinha 6 anos durante o século XX em geral. Aqueles em Lagos e Frei tinham 6 anos. Bachelet e Piñera governaram por 4 anos. Acho que devemos procurar um meio termo, mas, de qualquer forma, estou muito claro que fui eleito para um mandato de quatro anos e acho que é isso que deve ser aplicado a mim.

-O último e fundamental: para quem vai se inchar na Copa do Mundo no Catar

- (Risos) Olha, eu ainda estou de luto. É esse vício terrível esperar que nós, chilenos, tenhamos isso até o último jogo que pensei que poderíamos nos classificar. Mas desejo a todos o melhor da Argentina. Não só porque estou aqui. Não sei por que há um grupo de pessoas que são muito anti-Messi. Tenho o maior respeito pelo Lionel e adoraria que um jogador do seu calibre e também com os tremendos jogadores que a seleção argentina tem, hoje pudesse ter uma taça. Acho que seria uma fonte de alegria continental.