Fernando Belaunzarán comparou AMLO a Alfredo Adame: “Está mais perto de ser o melhor karatê”

Fernando Belaunzarán, membro do Partido de Ação Nacional (PAN) comparou o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) com o ator Alfredo Adame, que na tarde de 5 de abril novamente deu o que falar por estrelar outra luta durante uma coletiva de imprensa.

Através de sua conta oficial no Twitter, uma plataforma onde ele expressou sua insatisfação com o desempenho de López Obrador como Chefe do Executivo, seu projeto nacional auto-descrito como a Quarta Transformação (Q4) e o partido que o levou ao Palácio Nacional, Movimento para Nacional Regeneração (Morena)); o panista atacou o Tabasqueño comparando seu papel como presidente com a luta do ex-maestro da manhã Hoy.

“Não quero deprimir vocês, amigos pejistas, mas Alfredo Adame está mais perto de ser o melhor karatê do mundo do que @lopezobrador_ de ser o melhor presidente do México. As coisas como estão”, escreveu Fernando Belaunzarán nas redes sociais.

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

Na tarde de 5 de abril, Alfredo Adame tornou-se alvo de críticas devido ao fato de que através das redes sociais o momento em que ele tentou confrontar o advogado do caçador de fantasmas Carlos Trejo, com quem ele teve vários confrontos na mídia na medida em que ele concordou em uma briga de espancamento em duas ocasiões, que não puderam ser materializadas.

O advogado, de sobrenome Montalvo, acusou Adame de ter sido quem não apareceu para a famosa batalha que aconteceria em agosto de 2019 e que chegou a ser chamada de “a luta do século”.

Depois, o representante legal dos caça-fantasmas gritou para o ator: “Foi você quem não apareceu na coletiva de imprensa”.

Adame se levantou de seu assento e foi contra ele. Apesar da tentativa de outras pessoas de detê-lo, o ator tropeçou em algumas cadeiras, então ele aplicou sua famosa técnica de “chute de bicicleta” para evitar ser atingido por Montalvo.

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

Por outro lado, não foi a única publicação em que Fernando Belauzarán se manifestou contra López Obrador. Mais tarde, ele pediu ao Chefe do Executivo que abordasse reclamações de celebridades que disseram estar preocupadas com a construção da Seção 5 do Trem Maya, um dos projetos emblemáticos da administração AMLO.

“Ouça-os, Presidente @lopezobrador_, eles são cidadãos mexicanos que expressam preocupação legítima em evitar danos irreparáveis. Não os desqualifique ou difame, eles não são seus inimigos. Eles pedem um diálogo entre especialistas e estudos de impacto ambiental”, escreveu o panista, reagindo a um post do ator e produtor Eugenio Derbez, que foi uma das figuras mexicanas do entretenimento que participou da campanha “Sélvame del Tren”.

“Só queremos ser ouvidos e que eles levem em consideração as opiniões de cientistas, ambientalistas e pessoas da região. O dano ecológico seria IRREVERSÍVEL”, disse o comediante.

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

O intérprete de Ludovico P.Luche, Natalia Lafourcade, Kate del Catillo, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, foram algumas das celebridades que estavam descontentes com a construção do trem maia.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais em 22 de março, celebridades expressaram sua preocupação com o corte de árvores na área, bem como a provável destruição do maior sistema fluvial subterrâneo do mundo. Além disso, acusaram que as mudanças foram feitas sem consultar os cidadãos ou realizar os respectivos estudos de impacto.

