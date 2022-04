Enrique de la Madrid garantiu que a Reforma da Eletricidade da AMLO “viola tratados internacionais”

Enrique de la Madrid, filho do ex-presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), disse que a Reforma da Eletricidade promovida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “viola tratados internacionais sobre comércio, investimento e meio ambiente”.

Por meio de sua conta no Twitter, o filho do ex-presidente confiou que o Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) vai “defender nossos direitos”.

“Como se poderia argumentar que a Lei da Indústria de Eletricidade respeita a Constituição quando viola tratados internacionais sobre comércio, investimento e meio ambiente, prejudicando assim nossos empregos e salários? Estamos confiantes de que a @SCJN defenderá nossos direitos”, escreveu o filho do ex-presidente nas redes sociais.

Além disso, a representante comercial dos EUA, Katherine Tai, indicou que a Reforma da Eletricidade coloca os investidores dos EUA em risco $10 bilhões. Essas informações foram apresentadas a ele por meio de uma carta à chefe do Ministério da Economia mexicano, Tatiana Clouthier, em 31 de março.

O documento especifica que o governo dos EUA e empresários do setor de energia no norte do país expressaram preocupação com a reforma que López Obrador e os membros de seu projeto nacional chamado Quarta Transformação (Q4) promoveram de suas trincheiras.

Tai também insistiu “em suspender as ações que lhes dizem respeito e garantir que os direitos dos investidores e exportadores dos EUA sejam protegidos”.

“No espírito de camaradagem e no desejo contínuo e sério de fortalecer nossa competitividade conjunta, quero informar que considerarei todas as opções disponíveis no T-MEC para abordar essas preocupações”, diz a declaração de Katherine Tai ao funcionário mexicano.

Além disso, o SCJN adiou para quinta-feira, 7 de abril, o projeto da ministra Loreta Orttiz propondo declarar a Constitucionalidade das emendas à Lei do Setor Elétrico que foram realizadas em 2021, que foram contestadas pelo estado de Colima, Comissão Federal de Concorrência Econômica (Cofece) e legisladores da oposição.

Em seu projeto de lei, a ministra e ex-deputada federal Morena propõe que a Suprema Corte declare a validade dessas reformas por considerar que elas não violam tratados internacionais, ao dar preferência ao CFE. Além disso, ele comentou que isso não causa danos ao meio ambiente.

Por sua vez, o ministro Javier Laynez Potisek se manifestou pela inconstitucionalidade das reformas aprovadas em março de 2021, enquanto a maioria dos membros da câmara afirmou que se afastam de alguns aspectos centrais do projeto de Loretta Ortiz.

Durante sua conferência matinal na terça-feira, 5 de abril, o Chefe do Executivo convocou legisladores do Partido da Ação Nacional (PAN) e do Revolucionário Institucional (PRI) para se rebelarem e votarem pela Reforma da Eletricidade na Câmara dos Deputados.

López Obrador disse ter informações de que alguns deputados do PRI, “e em alguns daqueles até do PAN”, discordam da posição dos seus partidos, que, segundo as suas declarações, promove a “proteção das empresas privadas”.

“Estou confiante de que eles votarão livremente e se rebelarão. E peço que se rebelem para que sejam representantes populares genuínos e não funcionários de grupos de interesse. Que eles não sejam traidores do país. Deixe-os ter a arrogância de se sentirem livres”, disse o Tabasqueño.

