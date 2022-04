Eles alertam para problemas devido a espelhos nas gaiolas de aves companheiras

ARCHIVO - Las aves pueden considerar a su imagen en un espejo como un compañero real e intentar alimentarlo, lo que le puede causar problemas de salud. Foto: Christin Klose/dpa

Você já pensou que uma gaiola com equipamento errado pode causar doenças aos pássaros de estimação? Isso pode acontecer se você colocar um par ou espelho substituto artificial na gaiola para que o pássaro não se sinta sozinho. Pássaros de estimação não deveriam ficar sozinhos. Mas quem pensa que pode simular um casal para o periquito pendurando um pássaro de plástico ou com um espelho na gaiola pode cometer um erro, porque o animal pode até ficar doente. O problema é que o pássaro solitário vê o pássaro de plástico ou sua imagem no espelho como uma espécie de substituto, de acordo com a revista especializada alemã “Wellensittich & Papageien”. Alimentar um ao outro faz parte do comportamento natural dos pares de papagaios e periquitos. Nesse caso, de acordo com especialistas, isso pode fazer com que o pássaro solitário queira alimentar o “pássaro companheiro”. O comportamento usual é que a ave regurgite a comida e a ofereça ao companheiro. Mas nessa situação eu estaria dando para o pássaro de plástico ou o espelho. E, por causa da falta de interação, o pássaro solitário regurgitava mais ou menos incessantemente a comida ao querer oferecê-la ao suposto companheiro artificial. Especialistas em aves alertam que o reflexo de vômito contínuo pode eventualmente levar à irritação da mucosa e, conseqüentemente, a uma diminuição das defesas imunológicas do esôfago. dpa