Elefantes, um controverso sucesso de exportação na Namíbia

Muito deserto, pouca água e muitos elefantes. A Namíbia, bem como a vizinha Botsuana, foram consideradas pioneiras na proteção animal no sul da África por décadas. Mas os dramáticos períodos de seca nos últimos anos provocaram uma corrida cada vez mais extrema entre a população humana e os animais selvagens pelo valioso habitat no país desértico. Os elefantes derrubam cercas ou causam danos em vários lugares em sua busca por água. Nos casos mais graves, os paquidermes colocam em risco a vida das pessoas nas áreas rurais. É por isso que o governo da Namíbia, com sede em sua capital Windhoek, começou no ano passado com a venda de elefantes vivos, que agora também são exportados para outras nações. Os elefantes se tornaram um sucesso de exportação na África, fato que causa descontentamento internacional. A organização de proteção animal Pro Wildlife, por exemplo, criticou o governo namibiano autorizando a exportação de 22 elefantes que vivem na natureza para um parque de safári localizado perto de Dubai. “É incompreensível que a Namíbia esteja colocando em risco sua reputação internacional por um acordo tão questionável”, alerta Daniela Freyer, da Pro Wildlife. O biólogo considera que os argumentos que a Namíbia apresentou são “pouco convincentes”. De acordo com suas informações, o Governo vendeu os paquidermes a cerca de US$ 10 mil por animal a compradores na Namíbia. Um intermediário os vendeu para o parque de safári por um preço mais alto. De acordo com as estimativas atuais, cerca de 23.000 elefantes vivem na escassamente povoada Namíbia, que tem pouco menos de 2,5 milhões de habitantes. Isso representa um aumento significativo no número de animais em comparação com os anos anteriores. E isso leva a maiores problemas entre humanos e animais. Algo semelhante se aplica ao Botsuana, o país vizinho. Enquanto o número de elefantes diminui em muitas regiões da África, neste pequeno Estado sem litoral ele cresceu - de acordo com relatórios oficiais - de 50.000 em 1991 para cerca de 130.000 hoje, o que representa quase um terço de toda a população de paquidermes na África. O leilão de licenças de caça para 70 elefantes que vivem em estado selvagem no Botsuana também foi questionado por protetores de animais. O Ministério responsável pelos parques nacionais enfatizou na época que as licenças de caça eram concedidas apenas para regiões de caça controladas. Além disso, ele observou que apenas empresas de Botsuana foram autorizadas a participar, o que poderia atirar em elefantes e depois vendê-los para empresas internacionais. “Caçar troféus de elefantes não é uma solução para o conflito entre humanos e o elefante, mas até o agrava. Por outro lado, não há muitos elefantes em Botswana”, diz Michele Pickover, da fundação de proteção animal EMS, com sede na África do Sul. Na Namíbia, o Ministério do Meio Ambiente leiloou no ano passado 57 elefantes a compradores privados, dos quais apenas 15 permaneceram no país, de acordo com a organização de bem-estar animal Ifaw. O Governo argumentou que queria reduzir o número de elefantes e, ao mesmo tempo, usar a renda para mitigar conflitos entre a população e os paquidermes. A economia da Namíbia teve que enfrentar uma crise profunda devido às secas devastadoras e à pandemia do coronavírus. “A captura de elefantes selvagens para viver em cativeiro por toda a vida em parques de diversões e zoológicos não é apenas cruel, a exportação também viola os regulamentos internacionais para a proteção de espécies”, observa Freyer. Na verdade, os elefantes africanos selvagens são protegidos pela Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES). Suas disposições estipulam explicitamente para a Namíbia que os elefantes só podem ser exportados para projetos de conservação dentro da África. No entanto, de acordo com a fundação suíça Franz Weber, a Namíbia invoca uma interpretação legal das disposições para justificar a transferência de elefantes capturados na natureza para o cativeiro fora de sua área natural. Segundo a entidade, essa é uma interpretação muito controversa. A Associação de Caça da Namíbia (NAPHA) tem outra percepção da situação. “Todo o debate é supérfluo do ponto de vista científico e jurídico, é uma bravata emocional instigada e alimentada por grupos de proteção animal”, diz em comunicado. Grupos de defesa dos animais, de acordo com a NAPHA, não consideram as comunidades locais ou seus direitos. dpa