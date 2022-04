“Dirigir a Seleção da Colômbia para mim não é uma obsessão”: Luis Fernando Suárez

Foto de archivo del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Estadio Arena Baixada, Curitiba, Brasil. 20 de junio de 2014. REUTERS/Stefano Rellandini

Uma semana depois de confirmar a eliminação da equipe colombiana do Qatar 2022, o futuro do Tricolor é bastante incerto, já que Reinaldo Rueda permanece em sua posição como treinador após o fracasso no empate, onde o objetivo não foi cumprido.

Existem vários nomes de treinadores que soam para substituir o vallecaucano que acrescentou sua segunda falha na qualificação para a seleção nacional para um evento do campeonato mundial e deixou seu lugar à disposição da Federação Colombiana de Futebol.

Nos últimos dias vários meios de comunicação argentinos apontaram que o favorito da federação é o ex-técnico do Chile Marcelo Bielsa, que foi recentemente demitido do Leeds United onde está desde 2018.

Da mesma forma, o nome do companheiro argentino Ramón Díaz, que atualmente lidera o Al-Hillal da Arábia Saudita e estava no comando da seleção paraguaia de futebol entre 2016 e 2018, também saiu.

No momento, a Federação Colombiana de Futebol não comentou sobre a situação de Reinaldo Rueda, que uma vez deixou a vaga assumiria as rédeas do Atlético Nacional.

Por outro lado, um treinador colombiano que vive um presente totalmente diferente, é Luis Fernando Suárez que conseguiu entrar no playoff com a Costa Rica depois de um início difícil com os Ticos nas eliminatórias da Concacaf.

O ex-técnico do Atlético Nacional e do Barranquilla Junior poderá se classificar para sua terceira rodada orbital com a Costa Rica se vencer a Nova Zelândia. Ao fazer isso, ele se juntará ao Grupo F junto com Espanha, Alemanha e Japão.

Deve-se notar que todos os jogos de repescagem serão disputados em um estádio neutro que será definido entre 13 e 14 de junho de 2022.

Em diálogo com o RCN Mundo, o paisa destacou o trabalho que ele fez com os jogadores locais da seleção costarriquenha que tiveram a oportunidade.

Recentemente, Luis Fernando Suárez deu uma entrevista à Zona Libre de Smoke, onde falou sobre sua situação atual com a Costa Rica e, claro, com a Seleção Nacional Colombiana.

Em relação à opção de liderar a seleção colombiana no futuro, ele foi claro e observou que não está obcecado com a ideia de tomar as rédeas do Tricolor.

Ele também se referiu à eliminação da seleção nacional e foi enfático que a estruturação substantiva deve ser feita o mais rápido possível.

Finalmente, o ex-técnico da Equity exaltou as faculdades de Juan Carlos Osorio, que recentemente deixou a direção técnica da América de Cali após maus resultados na Dimayor Betplay League.

