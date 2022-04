Diego Rebagliati e seu aborrecimento com a forma como o Sporting Cristal agiu antes da partida: “Às vezes você tem que mostrar a cara”

Finalmente, depois de várias idas e vindas, o Sporting Cristal acabou jogando e perdendo por 2-0 para o Flamengo no Estádio Nacional. Claro, ele não teve o apoio de seus fãs, que já haviam comprado mais de 80% dos ingressos disponibilizados. Diego Rebagliati, jornalista esportivo, ficou furioso com a forma como a direção do Sporting Cristal agiu antes da partida da Copa Libertadores, que nunca contou aos fãs o que estava acontecendo até pouco antes do noivado.

“Não sei se eles fazem isso de propósito ou não, ou se é uma política e não sei disso em detalhes. Ao longo do dia, houve rumores sobre se a partida foi disputada ou não, se foi jogada com um público ou sem público. Eu entendo que 70, 80% dos ingressos foram vendidos. Não havia uma pessoa sobre a qual Cristal veio falar, ou mesmo dizer, 'quer saber, não sabemos o que está acontecendo'. Precisamos conversar com alguém do governo”, disse o palestrante do programa Al Ángulo da Movistar Deportes.

“Tenho certeza de que os arranjos foram feitos, devem ter funcionado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tenho dúvidas sobre seu profissionalismo, sua dedicação ao clube. Mas se eles querem que as pessoas continuem apoiando-os, como os fãs fizeram hoje, alguém da gerência tem que sair e conversar. Às vezes você tem que mostrar seu rosto, porque as pessoas precisam de alguém que possa ser visitado para explicar o que está acontecendo. Isso é liderança”, continuou.

No final, ele recomendou como eles deveriam trabalhar em um clube de futebol em oposição a uma empresa. “Ser gerente de um clube não é ser gerente de uma empresa de capital aberto, conversar com acionistas e uma vez por ano dar explicações. O futebol envolve pessoas, público, torcedores e isso requer uma liderança diferente. Em Cristal ninguém sai para mostrar a cara, alguém tem que sair e conversar, para o bem e para o mal ”, concluiu.

SPORTING CRISTAL 0-2 FLAMENGO

O Flamengo precisou de apenas dois gols, um no primeiro tempo e um no segundo, para mostrar sua superioridade sobre o Sporting Cristal no Estádio Nacional. O 'mengao' estreou com triunfo na Copa Libertadores 2022 depois de um dia cheio de incertezas em Lima devido às alturas que surgiram após o toque de recolher ditado por Pedro Castillo.

Bruno Henrique ficou encarregado de abrir o placar depois de aparecer na área com um chute cruzado para vencer Alejandro Duartes. Os 'celestes' encontraram algumas chances, mas não conseguiram marcar o gol do empate. Aos 86 anos, Matheuzinho apareceu para marcar o gol final aparecendo à direita e terminando com um chute direto e cruzado.