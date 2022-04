“Bloco de contenção”: senadores da oposição se reúnem para discutir a reforma da eletricidade

Senadores da oposição se reuniram para discutir o papel que desempenharão quando o debate sobre a Reforma da Eletricidade chegar à Câmara, que tem sido promovido pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e os membros de seu projeto nacional chamado Quarta Transformação (Q4 )).

Por meio de suas contas no Twitter, os legisladores realizaram sua reunião. Os que se encontraram foram: Miguel Ángel Osorio Chong e Claudia Ruíz Massie, do Partido Revolucionário Institucional (PRI); Julen Rementería, da Ação Nacional (PAN); Miguel Ángel Mancera, da Revolução Democrática (PRD); Dante Delgado, líder nacional do Movimento Cidadão (MC); Clemente Castañeda, coordenador da bancada do partido laranja no Senado da República; bem como Nancy de la Sierra, do grupo plural.

Naquela plataforma, funcionários públicos acompanharam a fotografia com uma mensagem e disseram que “compartilharam a mesa e as ideias” e se autodenominaram “o bloco de contenção”.

“É um prazer compartilhar a mesa e as ideias com meus colegas no bloco de contenção @senadomexicano”, escreveu Clemente Castañeda. “Adivinhe qual reforma do presidente não está acontecendo”, disse Julen Rementería. “Respeito, admiração e amizade nos unem para compartilhar uma tarde de aprendizado e carinho”, acrescentou Nancy de la Sierra.

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Além disso, em sua conferência matinal de 5 de abril, López Obrador pediu aos legisladores do PAN e do PRI que se rebelassem e votassem pela Reforma da Eletricidade na Câmara dos Deputados.

López Obrador disse ter informações de que alguns deputados do PRI, “e em alguns deles até o PAN”, discordam da posição dos seus partidos, que, segundo as suas declarações, promove a “proteção das empresas privadas”.

“Estou confiante de que eles votarão livremente e se rebelarão. E peço que se rebelem para que sejam representantes populares genuínos e não funcionários de grupos de interesse. Que eles não sejam traidores do país. Deixe-os ter a arrogância de se sentirem livres”, disse o Tabasqueño.

Em resposta às declarações de López Obrador, o deputado federal azul e branco Jorge Triana disse que os partidos da oposição votarão contra a Reforma da Eletricidade.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Sr. Presidente @lopezobrador_. Parafraseando a si mesmo: “salta diera”. No caso de sua reforma contra-elétrica, o verdadeiro ato de rebelião é votar CONTRA seu bodrio echeverrista, e a partir daí NÃO vamos nos mover. NÃO VAI PASSAR”, escreveu o panista nas redes sociais.

Nos últimos dias, o líder nacional do tricolor, Alejandro Moreno, Alito, indicou que o PRI também negará a reforma de López Obrador da Câmara dos Deputados.

“No PRI entendemos o compromisso e a confiança que os cidadãos depositaram em nós, por isso estaremos do lado certo da história e votaremos contra a iniciativa de reforma da eletricidade de Morena. Nosso voto é contra, não aprovaremos a iniciativa de reforma da eletricidade mesmo que o governo Morena não goste”, disse Alito.

Conforme declarado pelo PRI, essa decisão foi tomada após 7 meses de estudo da iniciativa Tabasqueño.

O líder nacional do PRI comentou que, para o seu partido, a legislatura não é um “funcionário do poder”, uma vez que chamou as medidas implementadas pela atual administração em matéria energética de “espirituosas e contraditórias”.

