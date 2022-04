Aprenda a preparar paella com a receita espanhola

Seafood paella on the wooden table close-up

A paella de frutos do mar é um dos pratos mais conhecidos e também mais deliciosos da culinária espanhola. No Perú, temos uma versão nacional que, embora não seja exatamente a mesma, tem certas semelhanças e esse é o delicioso arroz com frutos do mar.

Apesar de quão deliciosa é a paella, muitas vezes é considerado um prato complexo de preparar devido aos passos que segue ou aos insumos que usa. Mas isso não poderia estar mais longe da realidade, pois a verdade é que é um prato que pode ser feito em casa. Claro, é preciso prática para se tornar um especialista na preparação de qualquer prato, mas felizmente a paella não é muito difícil de preparar, então encontrar a técnica perfeita não vai demorar muito e desde a primeira vez você pode surpreender amigos e familiares com um prato diferente para o almoço.

Se você quer saber como a paella é preparada, continue lendo a seguinte nota na qual trazemos a receita original em espanhol para que você possa prepará-la em casa .

Tempo de preparação: 20 minutos

Tempo de cozimento: 25 minutos

Tempo total: 45 minutos

Porções: o suficiente para 4 pessoas

INGREDIENTES

-2 xícaras de arroz

-4 xícaras de caldo de camarão

-½ kg de calamares

-½ kg de frutos do mar frescos

-1 punhado de conchas do mar, mariscos e mexilhões

-1 cebolla

-1 tomate médio

-½ pimenta vermelha

-2 dentes de alho

-½ xícara de ervilhas

-1 molho de folhas de salsa fresca

-Azeite

-Sal (a gosto)

-Pimenta (a gosto)

-Tintura amarela ou alguns fios de açafrão

PREPARAÇÃO

1. A primeira coisa que faremos é ter todos os ingredientes prontos para uso. Começamos limpando e descascando os moluscos. Usamos as cascas e a cabeça para fazer o caldo e reservamos para uso posterior.

2. Agora, limpamos os camarões e os cortamos em círculos.

3. Também limpamos as conchas do mar com bastante água para que elas liberem qualquer resíduo de areia.

4. Agora, em uma panela de paella, ou em uma panela muito grande e funda, refogamos no azeite, a cebola, o alho, a pimenta e o tomate que cortamos anteriormente em pequenos quadrados e adicionamos um pouco de pimenta e sal a gosto.

5. Colocamos a lula na panela e depois as conchas do mar e deixamos cozinhar por alguns minutos. Notaremos que você começa a fazer um caldo, é isso que tem que acontecer. Quando estiver pronto, reservamos.

6. Agora, adicione as 2 xícaras de arroz e mexa para que tudo fique misturado. Em seguida, adicionamos 4 xícaras do caldo de frutos do mar que fizemos anteriormente. Se não for suficiente, completamos com água.

7. Misture tudo bem e adicione uma colher de chá de corante amarelo ou os fios de açafrão e deixe ferver por cerca de 3 minutos.

8. Mesmo com líquido na panela de paella, adicionamos as ervilhas frescas, os frutos do mar e a salsa previamente picada bem pequena. Verificamos o sal e a pimenta e adicionamos um pouco mais, se necessário.

9. Deixamos cozinhar até o líquido estar quase seco. Neste momento podemos adicionar algumas tiras de pimenta para decorar e alguns camarões com a casca.

10. Agora vamos diminuir o calor e cobrir. Deixe cozinhar por 15 minutos e prove o grão. Se estiver pronto, retire do fogo e sirva a paella de frutos do mar com um pouco de azeite por cima para dar ainda mais sabor.

CONTINUE LENDO