A tarefa titânica de preservar a vaquita marinha, o mamífero mais próximo da extinção

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

A bordo de dois navios da ONG Sea Shepherd Conservation Society, defensores do meio ambiente trabalham 24 horas por dia lado a lado com as autoridades mexicanas para salvar a quase extinta vaquita marinha no Alto Golfo da Califórnia, no Mar de Cortez.

O estudo científico mais recente - realizado em outubro e novembro de 2021 pelo MV Sharpie da Sea Shepherd e pelo MV Narwhal do Museu - conseguiu detectar entre sete e oito vaquitas marinhas adultas e entre um e dois jovens.

“Eles são os únicos que poderiam ser contados, mas pode haver outras vaquitas porque este é um ótimo lugar. Em um mapa parece pequeno, mas do mar, é enorme”, disse Pritam Singh, presidente da Sea Shepherd, em entrevista à agência EFE.

Isso, apesar da redução drástica de espécimes nos últimos anos, continua esperançoso de que, graças ao trabalho incombustível de Sea Shepherd e à colaboração com o governo do México, um crescimento gradual dessa espécie endêmica será alcançado.

Foto: AFP

Desde janeiro de 2022, a Sea Shepherd e a Secretaria da Marinha (Semar) iniciaram um novo protocolo conjunto de informações e respostas que resultou em uma redução substancial no número de embarcações de pesca na Zona de Tolerância Zero e no tempo que as redes permanecem na água, disseram em uma imprensa conferência. de San Felipe, no estado mexicano de Baja California, no noroeste.

A Operação Miracle está realizando sua oitava campanha atualmente com os navios Sharpie e John Paul DeJoria guardando a Zona de Tolerância Zero, um perímetro no Golfo Superior onde nenhum navio pode navegar.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Além disso, eles removem redes que estão à deriva e que podem capturar vaquitas marinhas, o mamífero marinho que está mais próximo da extinção, mas também totoabas, um peixe cuja colheita é comprada por somas exorbitantes, uma vez que são atribuídas várias propriedades na medicina tradicional chinesa.

Totoaba não pode ser comercializado, mas ainda há quem tente fazê-lo e com isso prejudica a vaquita, que pode ser pega nas redes, assim como outras espécies como tartarugas, golfinhos e até tubarões.

O emaranhamento em redes de pesca é a maior ameaça documentada para a sobrevivência da espécie.

Portanto, todas as manhãs, muito cedo, na única rampa de acesso regulamentar para pescadores, Semar, juntamente com outros órgãos como a Comissão Nacional de Aquicultura e Pesca (Conapesca), as licenças dos pescadores e suas ferramentas são revisadas para verificar se seu trabalho não prejudicará a vaquita.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Um dos pescadores que se submete a esta revisão todas as manhãs e que preferiu manter o anonimato considerou na entrevista à EFE que estes tipos de medidas e controlos são positivos.

E disse que, caso encontre uma vaquita em suas redes, deve liberá-la “para que se reproduzam mais”.

No entanto, ele garantiu que, se forem usadas redes reguladoras, com fio fino, tanto o totoaba quanto o vaquita quebram a rede e não são pegos.

Outro pescador disse que as avaliações são positivas porque protegem o trabalho de quem tem todos os papéis em ordem, mas disse que seria necessário fazer esses mesmos exercícios em outras áreas, de onde, segundo ele, saem “pangas” (barcos).





“Saem muitas pangas que não têm licença e isso afeta quem tem permissão”, disse.

Além da vigilância constante no mar e nas verificações de rampa, existem muitas outras maneiras pelas quais as autoridades procuram controlar se a pesca na área está em conformidade com os padrões estabelecidos.

Por exemplo, eles realizam várias patrulhas diárias por mar, terra e ar, nas quais verificam as redes de pesca e, entre outras coisas, procuram redes que possam ter ficado encalhadas nas praias.





“As atividades que a Semar realiza é manter o estado de direito na área ribera e temos fornecido escolta e segurança à Profepa (Procuradoria Federal de Proteção Ambiental) e à Conapesca para realizar seu trabalho, que é fiscalizar”, disse o terceiro Mestre de Infantaria da Marinha, Marino Garcia, disse à Efe durante uma verificação terrestre em San Felipe.

Além disso, as autoridades respondem prontamente às chamadas dos navios da Sea Shepherd quando detectam a presença de um navio na Zona de Tolerância Zero ou quaisquer anomalias na área.

A Operação Milagro, que é uma parceria entre seis agências governamentais mexicanas e é liderada pela Semar e pela Sea Shepherd Conservation Society, especialmente nesta oitava campanha, mantém a esperança da sobrevivência da marina vaquita, a menor espécie de toninha do mundo.