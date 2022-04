A ONU confirmou quase 1.500 civis mortos e mais de 2.000 feridos desde o início da invasão da Ucrânia

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos confirmou na quarta-feira que quase 1.500 civis já foram mortos e mais de 2.000 feridos desde que a invasão russa da Ucrânia começou em 24 de fevereiro.

Em um comunicado, a ONU indicou que até agora 1.480 civis foram mortos e 2.195 feridos, representando um total de 3.675 vítimas mortais. Entre os falecidos estavam 321 homens, 211 mulheres e 61 crianças, além de 815 adultos ainda não identificados.

Além disso, 253 homens, 194 mulheres e centenas de menores foram feridos, bem como 1.565 adultos a serem identificados. A ONU alertou que a maioria dos ferimentos ocorreu como resultado do uso de munição e explosivos de longo alcance, como artilharia pesada e mísseis.

No entanto, o escritório da ONU acredita que esse número pode ser muito maior, pois aguarda informações sobre áreas onde estão ocorrendo fortes confrontos entre as forças russas e ucranianas.

Mediante un comunicado el organismo precisó que entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños (Foto: Franco Fafasuli)

Isso se aplica, por exemplo, a regiões como Donetsk, Kharkiv, Luhansk e Sumy, entre outras, onde há indícios de numerosas vítimas civis. No fim de semana, as autoridades ucranianas relataram a descoberta de mais de 300 corpos na cidade de Bucha após a retirada das forças russas.

O chefe da administração militar de Gostomel, Taras Dumenko, assegurou que, após 35 dias de ocupação pelas tropas russas nesta cidade da região de Kiev, mais de 400 pessoas estão desaparecidas, segundo a imprensa ucraniana.

“Em 35 dias de ocupação, temos mais de 400 desaparecidos. No momento, estamos inspecionando os porões de Gostomel junto com os serviços de emergência e a polícia de patrulha. Temos cerca de 1.200 vizinhos, cuja conexão foi confirmada e que nos informam sobre o paradeiro de certas pessoas que partiram”, explicou Dumenko, segundo a agência de notícias Ukrinkorm.

Assim, ele destacou que não foram encontrados muitos corpos na cidade de Gostomel, mas foram encontrados nas aldeias, onde moradores assassinados foram descobertos.

O chefe da Administração Militar Regional de Lviv, Maksim Kozitski, confirmou novos ataques aéreos e explosões nas regiões de Lviv e Dnipropetrovsk, na Ucrânia, conforme confirmado pela imprensa ucraniana.

Kozitski garantiu que “as forças de defesa aérea estão trabalhando e estão “protegendo o céu”. Além disso, ele alertou os moradores para ficarem em abrigos ao som de alarmes antiaéreos, conforme relatado pelo diário ucraniano 'Ukrayinska Pravda'.

Também confirmou que as explosões ocorreram nas proximidades de Radejiv, na província de Lviv. De acordo com a administração militar, ninguém ficou ferido no atentado.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: