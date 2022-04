A Nova Zelândia anunciou a aplicação de tarifas e novas restrições às importações da Rússia

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

As autoridades da Nova Zelândia anunciaram na quarta-feira que o país aplicará tarifas de 35 por cento sobre todas as importações da Rússia e estenderá as proibições de exportação existentes para produtos industriais intimamente relacionados às indústrias estratégicas russas.

“As imagens e relatórios emergentes de atrocidades cometidas contra civis em Bucha e outras regiões da Ucrânia são abomináveis e condenáveis, e a Nova Zelândia continua a responder aos atos de agressão sem sentido de Putin”, disse a ministra das Relações Exteriores, Nanaia Mahuta.

A esse respeito, ele ressaltou que a Rússia deve “ser responsabilizada por crimes de guerra e atrocidades cometidas contra civis inocentes”. “Junto com outros 41 países, a Nova Zelândia anunciou seu apoio à acusação do Tribunal Penal Internacional (TIJ) e forneceu financiamento para a investigação”, acrescentou.

Assim, essas novas sanções aplicadas pela Nova Zelândia buscam “pressionar o regime de Putin” juntamente com outras medidas implementadas pela comunidade internacional “para acabar com as hostilidades na Ucrânia”, disse o ministro do Comércio, Damien O'Connor.

Essas novas sanções anunciadas pelas autoridades neozelandesas devem entrar em vigor em 25 de abril, conforme declarado em um comunicado do Executivo da Nova Zelândia, que afirmou que “é a resposta econômica mais significativa da Nova Zelândia à invasão russa até o momento”.

Por sua vez, a Casa Branca anunciou na terça-feira que dará mais US $100 milhões em ajuda militar à Ucrânia, elevando a assistência dos EUA ao país europeu para mais de US $1,7 bilhão desde o início da invasão russa.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, indicou em nota que autorizou hoje, por ordem do presidente Joe Biden, uma nova retirada dos artefatos do DOD “para atender à necessidade urgente da Ucrânia de sistemas antiarmas adicionais”.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, especificou que se trata de mísseis anti-armas Javelin, que os EUA vêm fornecendo à Ucrânia e com os quais garantiu que o país vem se defendendo “de forma muito eficaz”.

Blinken, que lembrou as “atrocidades cometidas pelas forças russas em Bucha”, ressaltou que Washington e seus aliados continuarão a apoiar fortemente a Ucrânia na defesa “corajosa” de sua “soberania e integridade territorial”.

Nesse sentido, ele argumentou que mais de 30 países, além dos EUA, enviam ajuda militar à Ucrânia desde o início da invasão ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 24 de fevereiro.

“Juntos, estamos enviando assistência de segurança todos os dias e estamos acelerando o envio de ainda mais armas e equipamentos de defesa que a Ucrânia usa para se defender”, acrescentou.

Além de “fortalecer a posição da Ucrânia no campo de batalha e na mesa de negociações”, seus aliados estão coletando dados para “documentar abusos relatados” e trazê-los aos órgãos apropriados para expurgar a prestação de contas, disse ele.

(Com informações da Europa Press)

