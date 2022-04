A marca que Luis Díaz marcou no triunfo do Liverpool sobre o Benfica para a Liga dos Campeões

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

Luis Díaz marcou uma nova marca após a vitória do Liverpool por 3-1 sobre o Benfica em 5 de abril: ele se tornou o primeiro colombiano a marcar um gol e prestar assistência nas fases de eliminação da Liga dos Campeões.

Radamel Falcao García já havia relatado tanto marcar quanto assistir no mesmo jogo, mas o havia feito na fase de grupos: na vitória do Mônaco por 3-1 sobre o Fenerbahçe na edição de 2016, quando o clube da liga francesa chegou à fase semifinal, onde foi eliminado pela Juventus.

Lucho, ao contrário de Falcão, não contribuiu com tantos passes de gol nas primeiras instâncias da competição mais importante da Europa. Mas ele o fez nas quartas de final, em um momento da partida em que sua equipe estava sob ataque do clube português.

Quando o guajiro marcou, os Reds venceram por 2-1 no placar e a partida estava perto de terminar (aos 87 minutos). E quando ele ajudou Sadio Mané (minuto 34), sua equipe mal venceu pela menor diferença graças a um gol de cabeça de Konaté.

Com humildade, o atacante reconheceu que sua fraqueza não está no campo de jogo, onde é entendido com seus companheiros de equipe como se os conhecesse há muito tempo, apesar de estar com a equipe há apenas dois meses, mas fora dela. Esta é a língua inglesa, pela qual não consegui me comunicar como desejaria com Jürgen Klopp, seu treinador, embora ele só tenha elogios por ele.

“Estou feliz por estar aqui em uma equipe tão grande, sem dúvida que inglês eu tenho que começar a ter aulas, espero poder aprender rápido, é isso que eu quero. O importante é que estou fazendo as coisas bem e que estou entrando rapidamente na equipe”, acrescentou o homem de Barrancas, talvez o melhor futebolista colombiano do momento.

No Estádio da Luz, em Portugal, houve um tempo em que, se não fosse por Alisson Becker, o Benfica teria vencido o empate. Sobre isso, Lucho deu sua explicação:

O colombiano enfrentou o Benfica, eterno rival do Porto na Primeira Liga, como se fosse um clássico, segundo Klopp, que escondeu a felicidade de vê-lo deslumbrar. “Ele é um dos melhores jogadores. Luis jogou um derby, acho que ele não viu dessa forma, mas seus seguidores viram dessa forma. A forma como ele se contentou com o terceiro gol foi de classe mundial.”

