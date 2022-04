A má sequência que o Deportivo Cali terminou após sua vitória contra o Boca Juniors na Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

O campeão colombiano, Deportivo Cali, amargou a estreia do Boca Juniors no Grupo E da Copa Libertadores na terça-feira ao bater por 2 a 0 com um gol do zagueiro argentino Guillermo Burdisso, que vestiu a camisa da equipe Xeneize por quatro anos, e outro do ala Jhon Vásquez.

Os colombianos, que chegaram à partida como penúltimo no torneio local, conquistaram a vitória graças ao bom desempenho do volante Kevin Velasco, que serviu duas assistências em uma partida disputada, com poucas oportunidades e marcada por um jogo forte.

A vitória também valeu a pena acabar com a má sequência do time verde-e-branco na Copa Libertadores. Sua última participação foi em 2016 e nessa ocasião ele marcou cinco derrotas em seis partidas disputadas na fase de grupos. Precisamente, naquela edição, um de seus rivais foi o Boca Juniors, com quem perdeu por 6-2 no La Bombonera e empatou por 0 a 0 em seu estádio. Dessa forma, ele retorna ao triunfo após seis partidas no torneio continental.

Além disso, ele derrotou o Boca Juniors novamente após 21 anos. A última vez em 2 de maio de 2001, quando Rafael Dudamel foi goleiro do Deportivo Cali. O resultado dessa vez foi 3-0 com golos de Gerardo Bedoya, Victor Hugo Aristizabal e gol contra de Julio Marchant.

Nos primeiros minutos, a equipe Xeneize começou a atacar liderada pelo paraguaio Oscar Romero, uma dor de cabeça para os meio-campistas da equipe Azucarero, e pelo jovem Exequiel 'Changuito' Zeballos, que por duas vezes terminou o gol do uruguaio Guillermo de Amores nesta etapa.

Enquanto isso, os colombianos tiveram sua chance mais clara do primeiro tempo aos 13 minutos, quando em um contra-ataque o goleiro Agustín Rossi bisbilhotou a folga e o futebol foi deixado para o ala Yony González, que se enrolou e acabou cedo pelo zagueiro peruano Carlos Zambrano.

Com o passar do tempo, a partida caiu e Boca perdeu clareza nos primeiros minutos, embora ele tenha chegado perto de marcar novamente em uma jogada aos 39 em que uma defesa dupla de De Amores salvou Cali, já que ele cobriu pela primeira vez um chute de médio alcance de Darío Benedetto e depois desviou o rebote, feito por Zeballos.

Na etapa complementar, a partida ficou ainda mais emaranhada e as equipes tiveram muita dificuldade em criar oportunidades, às quais se somava o mau estado do campo do estádio Deportivo Cali.

Os flashes de Teo Gutiérrez aproximaram os Azucareros do gol de Rossi, enquanto Romero continuou sendo o mais importante dos argentinos, embora no segundo tempo o paraguaio tenha que procurar a bola muitas vezes em seu próprio terreno porque estava ficando muito pouco.

Quando o jogo parecia mais emaranhado, os anfitriões abriram o placar para 69 em um chute livre do lado direito que Velasco levou e que Burdisso conseguiu cabecear a bola, apesar de quão duro ele estava indo, para mandá-lo para o fundo da rede e colocar o técnico venezuelano Rafael Dudame l para comemorar.

Boca, atordoado com o placar, recebeu o segundo golpe dez minutos depois, quando Velasco, em uma grande jogada do lado esquerdo, transbordou e enviou um cruzamento rastejante para Vasquez, que apareceu como um fantasma e com um tiro canhoto condenou a partida em favor dos colombianos.

No segundo dia, agendado para a próxima semana, Xeneize sediará o encorajado Always Ready na terça-feira, enquanto os produtores de açúcar visitarão o Corinthians na quarta-feira.

LEIA SOBRE: