A Epa Colômbia revelou a milionada que, diz, dará Andrea Valdiri em seu casamento

Embora Andrea Valdiri e Felipe Saruma nunca tenham saído publicamente para negar ou confirmar os rumores de seu relacionamento amoroso, soube recentemente que o casal convidou outras figuras públicas para seu casamento. Por exemplo, a Epa Colômbia é uma das celebridades que revelou detalhes do convite que recebeu para o casamento e recentemente também falou sobre a repreensão monetária que dará a Valdiri e Saruma em seu dia especial.

Em uma nova rodada de perguntas em seu Instagram, Daneidy Barrera, mais conhecida como Epa Colombia, respondeu dúvidas sobre o casamento de barranquillera, que é sua grande amiga. “É verdade que Andrea vai se casar?” , um de seus seguidores perguntou a ela, e a empresária apontou que “sim amor, é sério, não está incomodando. Eu me sinto super feliz por ela, eu sei que naquele dia eu vou chorar quando eles tocarem a música e o anel.”

Além disso, ela acrescentou que a felicidade para o casamento de sua amiga se deve ao fato de que “ela sofreu muito com seus amores, eles pagaram mal, mas depois de tanto tempo o verdadeiro veio e é isso que vale a pena”. A empresária então respondeu a uma pergunta pessoal e defensiva, pois perguntaram quem vai acompanhá-la ao casamento e ela se referiu ao novo parceiro, que recebeu críticas de seus seguidores.

“O que eu digo para você? Para que você continue me tratando mal e me julgando?” e depois acrescentou que “Eu não poderia continuar me enganando, então amor, você tem que me dar a chance de conhecer novos amores. Olha que Andrea passou por cinco amores e o último veio, e amigos eu vou para o segundo só”.

Em seguida, eles a questionaram que presente ela daria ao casal feliz e ela ressaltou que sua nova namorada disse que no envelope ela ia dar a eles R$ 500 mil porque não tinha muito dinheiro na época. No entanto, a Epa Colômbia revelou que, por sua vez, daria ao casal uma boa quantia de dinheiro.

As revelações da Epa Colômbia foram compartilhadas em várias contas de fofocas e os usuários da rede não salvaram suas opiniões. “Com tanto dinheiro e chuva de envelopes”; “Mesmo que você se vista e pague muito, você não pode apagar a imagem ruim que você tem”; “Ele não achou que vai dar a ele todo esse dinheiro, o que ele vai dar a ele são queratinas durante todo o ano”, foram alguns dos comentários.

Alguns dias atrás, quais poderiam ser os convites para o casamento do famoso casal de influenciadores foram revelados, bem como a extensa lista de participantes e os detalhes que eles lhes dariam.

Além disso, a barranquillera postou uma publicação com uma figura de Lego de dois namorados que, aparentemente, estariam enviando para os convidados.

“Abril está chegando com tudo”, escreveu Andrea Valdiri em uma de suas histórias, então presume-se que este mês seria o escolhido pelos criadores de conteúdo para jurar amor eterno no altar. “Tudo com você tem sido um mistério, não é?” , “se os convites já foram enviados, por que eles não confirmam?” , “Imagino que o casamento vai ser na moda”, “Você viu que diz 'chuva de envelopes'? Eu posso imaginar o absurdo que eles vão pegar” e “Eu acho que é pura trama e eles nem são namorados”; esses são alguns dos comentários que receberam.

