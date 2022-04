Zelensky disse que a Rússia não será capaz de enganar o mundo inteiro sobre o sequestro e tortura de civis em Bucha.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de “distorcer os fatos” no contexto do massacre de Bucha e assegurou que “eles não serão capazes de enganar o mundo inteiro”, pois há “amplas evidências” de que as tropas russas estão destruindo cidades e sequestrando, torturando e matando civis.

“Chegará o momento em que todos os russos aprenderão toda a verdade sobre quem de seus concidadãos matou. Quem deu ordens. Que fechou os olhos para os assassinatos”, destacou no seu habitual discurso noturno, segundo o site oficial da Presidência ucraniana.

Zelensky lembrou que existem mais de 300 pessoas “mortas e torturadas” na cidade de Bucha, um número que, segundo o presidente ucraniano, “poderia ser maior” quando toda a cidade for minuciosamente revista. “E esta é apenas uma cidade”, acrescentou.

A esse respeito, ele disse que Moscou “já está lançando uma falsa campanha para esconder sua culpa nos assassinatos em massa de civis em Mariupol”, então “eles tentarão esconder os vestígios de seus crimes”, algo que não fizeram quando deixaram Bucha.

“Eles farão dezenas de entrevistas no palco, reeditarão gravações e matarão pessoas especificamente para fazer parecer que foram mortas por outra pessoa”, disse, acrescentando que “todos os esforços estão sendo feitos para identificar os militares russos envolvidos nesses crimes”.

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha

“Hoje em dia as pessoas não são mais executadas. Mas todos os mentirosos falastrões (e) da linha de frente e seus chefes em Moscou devem se lembrar: o fim de suas vidas será atrás das grades. Talvez”, frisou, lembrando a execução de Julius Streicher, um dos ideólogos do nazismo.

Além disso, Zelensky dirigiu uma censura à comunidade internacional e seus parceiros e aliados por duvidar de crimes anteriores. “Por que agora ouvimos de todos os líderes mundiais declarações que deveriam ter sido feitas há muito tempo, quando tudo estava completamente claro?” , criticou.

O presidente ucraniano informou que a limpeza de minas nas ruas das cidades ucranianas começou e garantiu que, “em um futuro próximo”, o fornecimento de água e eletricidade será restaurado.

Zelensky recordou ainda o seu discurso no Parlamento romeno e fez uma referência ao discurso que proferirá esta terça-feira no Congresso dos Deputados, bem como no Conselho de Segurança da ONU.

Seu discurso, transmitido online, será um dos primeiros após o massacre de Bucha, onde centenas de corpos foram encontrados após a partida das tropas russas. A pedido de Kiev, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, também falará brevemente.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: