Vídeo: Luis Diaz marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões pelo Liverpool

Os quartos-de-final da Liga dos Campeões começaram para o Liverpool visitar o Benfica no Estádio Da Luz, em Lisboa, com o objetivo de alcançar um bom resultado que lhe permita definir a série em Anfield antes do seu público.

Para o duelo contra as 'Águias', o técnico alemão Jürgen Klopp enviou seus melhores onze para o campo, incluindo o jogador colombiano Lucho Díaz, que faria sua terceira aparição na liga dos campeões com os 'Vermelhos'.

Deve-se notar que desde sua chegada ao clube inglês, o ex-Barranquilla Junior conquistou a confiança de seu treinador e é um jogador-chave no esquema de Klopp, o que lhe permitiu se adaptar da melhor maneira ao seu estilo de jogo.

Nos primeiros minutos, o Liverpool tomou a iniciativa e as abordagens de gênero no lado esquerdo, onde teve o colombiano como protagonista com seus constantes transbordamentos. A primeira chance clara foi Mohamed Salah, que não conseguiu definir contra o Odysseas Vlachodimos.

Aos 12 anos do jogo, Naby Keita chutou pela direita, mas o guarda-redes do Benfica, que já era uma figura no jogo para os portugueses, estava bem posicionado.

Nos 17 minutos, o primeiro da partida viria após um pontapé de canto feito por Andrew Robertson do setor esquerdo para que Konaté conecte a cabeça sem qualquer marca ao manípulo esquerdo de Vlachodimos.

O Benfica tentou alcançar a igualdade através de um contra-golpe, mas o Everton finalmente terminou com um canhoto mas a bola saiu do gol de seu compatriota Alisson.

Depois de um passe longo e preciso de Trent-Alexander-Arnord, Lucho Díaz ajudou o senegalês, Sadio Mané, que primeiro comanda para salvar para o Liverpool 2-0 ao longo dos 34 minutos.

Ao longo dos 38 minutos, Lucho Díaz queria marcar o seu próprio depois de um chute de fora da área com um direito, mas o futebol foi largo. Seis minutos depois, Arnold fez um passe longo para Salah, que atirou com a mão esquerda, mas o goleiro da casa teve uma excelente reação.

Em 49 minutos, o Benfica alcançaria o desconto depois de um cruzamento do sector direito de Rafa Silva, que não conseguiu ultrapassar Konaté e foi deixado para o uruguaio Darwin Núñez, que na perna direita a mandou para o canto impossível de salvar para Alisson.

O golo do 'Charrúa' foi um impulso importante para o Benfica, que se voltou para o ataque em busca da igualdade e aproveitou o buraco do Liverpool que não conseguiu assimilar o golo recebido.

Os locais tiveram uma chance depois de um chute crescente do Everton com a mão direita que Alisson salvou, e o rebote foi deixado para Fabinho que limpou o perigo para os ingleses.

Por isso, Jürgen Klopp enviou Diogo Jota para a quadra por Mohamed Salah, Roberto Firminio por Sadio Mané e Jordan Henderson por Thiago Alcantara para recuperar a bola no meio-campo onde o Benfica gerava os seus ataques.

Nove do final, o jogador da seleção colombiana teve uma opção clara de aumentar o placar após um cruzamento de Henderson que a Exporto não conseguiu emendar à direita e comandou fora do gol.

Nos minutos 87, Luis Díaz teria a revanche depois de marcar a paz de espírito que permitirá ao Liverpool definir sua mudança para as semifinais no próximo dia 13 de abril em condições locais.

