Um mês após os tumultos no Estádio Corregidora: veto, funcionários presos e demitidos

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

Um mês exato se passou desde que o futebol mexicano testemunhou um dos capítulos mais violentos de sua história. A nona jornada do torneio Grita México Clausura 2022 será marcada pelos eventos violentos que foram testemunhados na quadra de o Estadio Corregidora durante a disputa do jogo entre Querétaro e Atlas. Após 31 dias, a contagem dos danos leva a feridos, detidos, punições e demissões, além da vergonha e indignação internacional de que a Liga MX foi apontada.

Os eventos mais recentes relacionados aos distúrbios foram as demissões de Miguel Ángel Contreras, secretário de Segurança Cidadã, e Carlos Rodríguez Di Bella, chefe da Proteção Civil da entidade. Isso, depois de delinear responsabilidades nas investigações da Procuradoria Geral do Estado.

“Os lamentáveis eventos do Estádio Corregidora no dia 5 de março encheram os queretanos de indignação, surpresa e muita dor. Ele expôs um rosto para o México e o mundo inteiro distorcido de quem realmente somos. (...) Eu instruí a agir contra os responsáveis sem pressa, mas sem hesitação. Esses atos tiveram que ser punidos de acordo com o devido processo legal. Fomos atrás de criminosos, não de criminosos. Em Querétaro, quem paga”, disse o governador Mauricio Kuri em seu último relatório.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

Quase duas semanas após os eventos, o gabinete da administração federal forneceu um relatório oficial através do Ministério da Segurança e Proteção ao Cidadão. Por meio do subsecretário Ricardo Mejía Berdeja, o caso foi tratado por instituições nacionais após a gravidade do assunto na coletiva de imprensa realizada por López Obrador em

Quinta-feira, 17 de março.

Naquela época, o resultado do trabalho resultou em 35 mandados de busca em cinco municípios da entidade (Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón e San Juan del Río) que resultaram na prisão de 25 pessoas. Desse número, quatro foram acusados de tentativa de homicídio, enquanto a outra grande maioria foi acusada de violência em espetáculos públicos.

“Estivemos em coordenação com as autoridades da Federação Mexicana de Futebol e da Liga MX, que anunciaram seus próprios protocolos e sanções que correspondem à esfera privada, mas foi estabelecido um mecanismo de comunicação e troca de informações para ajudar as autoridades locais na ausência de violência”, disse. Mejia Berdeja.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

A Federação Mexicana de Futebol sancionou os Galos Brancos de Querétaro com as seguintes medidas:

- Perder por um placar de três gols para zerar a partida contra o Atlas na data nove da Clausura 2022

- Jogue por um ano a cada jogo em casa a portas fechadas (de 08 de março de 2022 a 07 de março de 2023). Da mesma forma, suas forças básicas e sua categoria feminina.

- Sanção econômica (eles não revelaram quanto é o valor).

- O grupo de animação de Querétaro foi impedido de comparecer por três anos nos jogos que a equipe joga em casa.

De acordo com os relatórios do Ministério Público, bem como das autoridades do governo estadual, o resultado das investigações resultou na conclusão de 46 buscas, analisou mais de 400 vídeos e prendeu 32 pessoas, que são acusadas de crimes graves. “As investigações continuam. Aqueles que participaram dessa barbárie e continuam fugindo, eu os aviso novamente: rendição. Não haverá lugar onde eles possam se esconder”, disse Kuri.

CONTINUE LENDO: