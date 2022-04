Um homem que cuidou de carros em um festival ganhou um carro novo em um sorteio para o evento

Javier Acosta é um “zelador de carros” do departamento de Maldonado, no leste do Uruguai. É assim que as pessoas que cuidam dos carros na rua são chamadas no país e que são remuneradas à vontade do motorista quando saem com o veículo. Este homem viajou para a cidade de Minas, no centro do país, para a 35ª edição do Festival Minas e Abril, que aconteceu de sexta-feira, 1º de abril, a domingo, 3 de abril.

Além de ter os shows de vários artistas nacionais, o festival também viveu um momento de grande emoção quando Acosta, que havia ido ao evento para praticar como um carro de cuidado, ganhou um carro novo em um sorteio.

O homem havia comprado o sorteio número 2.482 e na noite de domingo ganhou um carro Renault Sandero. Depois que uma garota tirou de um pote gigante um pedaço de papel com o número que o zelador do carro havia comprado, ao grito de “Olé, olé, Javier”, o homem subiu ao palco onde eles estavam sacando os números para receber seu prêmio diante dos aplausos dos presentes.

Segundo o próprio Acosta, ele frequenta o festival todos os anos com o irmão, que mora no departamento de Lavalleja, onde fica a cidade de Minas. “O que mais me ocorreu e me causou a maior satisfação de todos foi a ovação do povo. Isso foi o que mais me emocionou, não tanto pelo prêmio; isso me deu felicidade”, disse o vencedor ao Underlining.

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

Há mais de 20 anos, a Acosta se dedica a cuidar de carros em diferentes partes do país, geralmente onde há mais movimento porque as gorjetas serão maiores. Por exemplo, no Bikini Beach Parador, em Punta del Este, oferece serviços de estacionamento com manobrista.

A entrevista foi realizada no Hospital de Maldonado porque seu parceiro estava lá passando por um estudo ginecológico para determinar o sexo do bebê que eles estão esperando. “Este veio com um 0 quilômetro abaixo do braço”, disse.

Cuidados com o carro no Uruguai

No Uruguai, um babá de carro pode ganhar até 400 pesos uruguaios por dia (10 dólares americanos) por trabalhar em um bloco de oito horas. Em 2019, o Governo de Montevidéu tinha cerca de 2.000 trabalhadores informais desse tipo.

Em 2017, um estudo de José María Cabrera e Alejandro Cid sobre cuidados com o carro no Uruguai foi publicado no Journal of Economic Analysis. Essa análise gerou que a política de formalização pelos governos departamentais existe porque, segundo o relatório, eleva o status do cuidado do carro desde que a atividade comece a ser legitimada pelo sistema. No entanto, isso não significa que o trabalho deixe de pertencer ao mercado informal.

O estudo alerta que a concessão do direito de usufruto, ou seja, que um bloco é atribuído a cada um, pode significar maior segurança no trabalho do cuidador do carro. No entanto, a formalização requer existência legal na sociedade, devido aos procedimentos básicos necessários para adquirir a licença e, em muitos casos, isso é um problema porque eles não têm a documentação atualizada.

CONTINUE LENDO: