Spotify prepara a estreia mundial do podcast Batman Unearthed em parceria com a DC

O Spotify preparou um novo podcast que fará com que seus ouvintes se sintam em Gotham City. Esta é a série de áudio original, Batman Unburied, que na América Latina se chamará Batman Unearthed e está prestes a ser lançada.

Em 5 de abril, Spotify, Warnes Bros e DC anunciaram que a estreia oficial será no próximo dia 3 de maio. A parceria dessas marcas alavancará a vasta biblioteca de personagens icônicos da DC em novos podcasts para unir os fãs de Bruce Wayne em uma nova experiência.

A plataforma de streaming disse em comunicado que o lançamento será mundial e que a história será adaptada do roteiro original dos Estados Unidos para a América Latina, Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália e Japão, tornando-se o maior lançamento simultâneo do Spotify até hoje.

Cada uma das nove versões mencionadas terá seus próprios dubladores e equipes de produção. Eles serão localizados de forma independente e adaptados para refletir a cultura e o idioma do local, mantendo a história original verdadeira.

“Por meio de nossa extraordinária parceria com a Warner Bros e a DC, temos a oportunidade única de inaugurar uma nova era dos amados super-heróis da DC através do mundo do áudio, com vozes de elencos de várias estrelas. O poder dos podcasts nunca foi mais evidente do que com a paisagem sonora arrepiante desta obra-prima de David Goyer que conta a história importante do primeiro e único Bruce Wayne”, disse Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer do Spotify, em comunicado.

David S. Goyer, é o criador do Batman Unearthed. Para quem não se lembra, ele tem sido o mentor por trás de filmes icônicos de super-heróis, como Batman Begins e Man of Steel, desta vez ele é o produtor executivo da série de áudio americana. Hari Sama será o diretor do projeto ambientado em Gotham City.

Atualmente, a produção está em andamento em todas as regiões onde será lançada. O elenco de voz para a versão dos EUA será o seguinte:

- Winston Duke como Batman/Bruce Wayne

- Hasan Minhaj como O Enigma

- Gina Rodriguez como Barbara Gordon

- Jason Isaacs como Alfred

- Lance Reddick como Thomas Wayne.

- Alfonso Herrera como Batman/Bruno Diaz

- Carlos Aragon como Alfred

- Ana Brenda Contreras como Barbara Gordon

- Zuria Vega como Kell

- Alfonso Barbolla como O Enigma

- Hernan Mendoza como Thomas Wayne

De acordo com Peter Girardi, vice-presidente executivo de Programação Alternativa da Warner Bros. Animation., a performance do elenco conseguiu capturar a essência sombria do trabalho de David Goyer, “levando o podcast narrativo a novos patamares” de imersão. “Eu não poderia ter pedido uma maneira melhor de começar nossa parceria criativa com o Spotify”, disse.

Batman Unburied (Batman Unburied) é um thriller psicológico que levará seus ouvintes a novos espaços na mente do homem por trás da máscara. Desta vez, Bruce Wayne é apresentado como um patologista forense que trabalha no Gotham City Hospital e tem a tarefa de examinar as vítimas de The Harvester, um serial killer que ataca cidadãos. Não só o super-herói será forçado a enfrentar seus próprios demônios mentais, mas ele também terá que derrotá-los para salvar os habitantes de Gotham City como seu alter ego Batman.

“Batman é um dos personagens mais interessantes da história dos quadrinhos e do universo DC. Dar voz a este super-herói complexo com grandes aliados como Fábula, Spotify, Warner Bros., DC e Hari Sama é um grande desafio e ao mesmo tempo uma grande possibilidade de trabalhar com grandes colegas atores reinterpretando essa história e criando algo muito nosso. É um convite ao público para mergulhar neste universo sonoro de Gotham City”, enfatizou Alfonso Herrera.

