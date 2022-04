Sol peruano lidera perdas em protestos regionais: Andes FX

(Bloomberg) O sol peruano começou a sessão de terça-feira mais baixa depois que o governo declarou um toque de recolher na capital, Lima, após uma onda de protestos. Os pesos chileno e colombiano também estavam diminuindo à medida que os investidores cortaram posições de alta na América do Sul.

O sol enfraqueceu 1,1% para 3,6850 por dólar. A moeda atingiu um máximo acumulado no ano de 3.6140 soles por dólar na segunda-feira, antes de reduzir os lucros à medida que os protestos aumentavam e o governo implantou o Exército depois que os motoristas de ônibus bloquearam as estradas.

A área que o sol cruzou recentemente perto de 3.6680 para o dólar pode servir como resistência do dólar se a moeda estender as perdas.

O sol peruano tem o terceiro melhor desempenho entre as principais moedas deste ano, com um aumento de cerca de 9%, abrindo espaço para os comerciantes obterem lucros.

O governo anunciou na segunda-feira que reduzirá o imposto sobre o consumo de combustível em 90% e proporá um projeto de lei para isentar alimentos básicos como frango, ovos, farinha e macarrão do imposto sobre vendas. Também aprovou por decreto um aumento de 10 por cento no salário mínimo.

O peso chileno caiu 0,6%, enquanto o peso colombiano enfraqueceu 0,5%. Os comerciantes parecem estar obtendo lucros das quatro principais moedas da América do Sul, que estão entre as cinco principais moedas em 2022, depois que os aumentos das taxas atraíram quantidades significativas de capital estrangeiro.

ministro das Finanças do Chile, Mario Marcel, fala a um comitê do Senado sobre a situação econômica do país; o banco central mudou para uma postura mais moderada no mês passado, enquanto as pressões inflacionárias ainda não mostram sinais de flexibilização.

As operadoras colombianas assistirão aos novos dados da inflação na terça-feira, às 20h, espera-se que o CPI acelere para 8,48% face aos 8,01% anteriores.

banco central da Colômbia também adotou uma postura mais moderada recentemente e um CPI acima do esperado pode levar os traders a empurrar o topo da curva para cima, já que o Banco da República terá dificuldades para controlar a inflação se insistir em uma abordagem menos agressiva agora.

O ministro das Finanças, José Manuel Restrepo, disse que o banco central deve ser “tremendamente prudente” para evitar a destruição de empregos à medida que as taxas de juros sobem.

