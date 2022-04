Qual é o procedimento no caso de AMLO ser afastado da presidência por revogação de mandato?

O exercício de Revogação de Mandato, no qual os cidadãos serão consultados sobre a remoção da presidência, ou na sua falta, para apoiar o atual governo de Andrés Manuel López Obrador, está próximo de ser realizado. Em 10 de abril, as cédulas organizadas pelo Instituto Nacional Eleitoral perguntarão à população se eles concordam com a atual administração ou não, mas o que aconteceria se for decidido destituir o presidente do cargo?

Em primeiro lugar, é importante notar que, para que a consulta seja válida perante as autoridades mexicanas, é necessário, entre outros requisitos, registrar uma participação de pelo menos 40% dos cadernos eleitorais atuais. Ou seja, dos quase 93 milhões de cidadãos registrados no INE, será necessário que cerca de 37 milhões votem (além de sua eleição). Desse montante, para que López Obrador seja revogado do cargo no Poder Executivo, será necessária a maioria absoluta de quem o solicitar, ou seja, pelo menos 19 milhões de votos.

“Você concorda que Andrés Manuel López Obrador, presidente dos Estados Unidos Mexicanos, deve ter seu mandato revogado por perda de confiança ou permanecer na Presidência da República até o término de seu mandato? ”, é a pergunta que será lida nas cédulas das 57 mil caixas que serão disponibilizadas para o exercício.

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Para ela, haverá duas respostas possíveis: “Que o seu mandato seja revogado por perda de confiança” e “Que ela permaneça na Presidência da República”. O governo Morenista começou a partir de 1º de dezembro de 2018 e, se for cumprido normalmente, seu mandato terminará em setembro de 2024.

O resultado da consulta terá que ser avaliado (e se houver alguma contestação, resolva-os) pela Câmara Superior do Tribunal Eleitoral da Judiciária da Federação, que deverá emitir a declaração de revogação. O capítulo VII, artigo 64, da Lei Federal sobre o Escopo estabelece que, se a declaração for dada, entende-se que o titular da presidência é imediatamente destituído do cargo.

O processo a ser seguido é o estipulado pelo artigo 84 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. A disposição indica que, na ausência do presidente, o chefe do Ministério do Interior assumirá o cargo provisoriamente (no contexto atual seria Adán Augusto López Hernández). O Congresso mexicano deve nomear um presidente interino ou substituto dentro de um período não superior a sessenta dias.

No entanto, sob o processo de Revogação de Mandato, a lei abre uma exceção e quem realmente tomaria posse do Poder Executivo seria o presidente do Congresso Sergio Gutiérrez Luna. Dentro de 30 dias, os legisladores indicarão quem assumirá o cargo até o final da administração (setembro de 2024).

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

O horário de consulta será das 08:00 às 18:00. Para a consulta, o INE imprimiu 94,5 milhões de cédulas com medidas de segurança para que não possam ser falsificadas. Aqueles que pretendem participar, precisam levar sua credencial de eleitor e não serem suspensos de seus direitos políticos, o Instituto ressaltou que aqueles que tiverem em sua credencial efetiva em 2021, também poderão participar.

CONTINUE LENDO: