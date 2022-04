Pensão de órfão do IMSS: até que idade pode ser concedida a filhos de segurados falecidos

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

No México, ter acesso a uma pensão sempre será uma questão importante, especialmente se você tiver descendentes, ou seja, alguns membros da família, que poderão contar com os recursos financeiros.

Nesse sentido, divulgaremos o que é uma pensão de órfão e até que idade ela pode ser creditada em benefício de milhões de crianças, filhos de segurados no Instituto Mexicano de Previdência Social (IMSS).

Este tipo de pensão pode ser concedida a beneficiários, filhos de trabalhadores segurados que verificam o vínculo e levam em consideração uma série de requisitos, conforme anunciado pelo Instituto.

Quem pode ser autorizado?

A pensão do órfão pode ser concedida a filhos de segurados falecidos ou pensionistas até 15 anos de idade.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro)

No entanto, de 16 a 25 anos, também pode ser oferecido, desde que jovens dessa faixa etária estejam estudando em escolas do Sistema Nacional de Educação.

Também será válido para pessoas com mais de 16 anos de idade, que não possam se sustentar para o próprio trabalho, devido a uma doença crônica, defeito físico ou psiquiátrico, e até que a incapacidade relatada desapareça e conforme o caso.

Deve-se lembrar que, para qualquer procedimento, são necessários vários requisitos, neste caso são:

*Prove o vínculo de afiliado com o segurado ou pensionista falecido.

*Prove a idade da criança.

* Que o segurado falecido tenha pelo menos 150 semanas de contribuição e deve estar em vigor ou retenção de direitos (seguro de invalidez, aposentadoria, desemprego em idade avançada ou velhice).

*No caso de o funcionário falecer devido a um acidente de trabalho, é necessário o julgamento de invalidez permanente ou morte por riscos ocupacionais, emitido pelos serviços médicos institucionais.

*No caso de crianças com doença crônica, defeito físico ou mental, será exigida a opinião do beneficiário com deficiência, também emitida pelos serviços médicos correspondentes.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

Como se candidatar?

*O interessado ou familiar deve ir ao balcão da Unidade de Medicina de Família (UFM) mais próxima.

*Alguns documentos também devem ser enviados. Para fazer isso, você terá que acessar os seguintes links: Pedido de Pensão de Órfão - Tipo A. Criança menor de 16 anos; Pedido de Pensão de Órfão - Modo B. Criança com mais de 16 anos e até 25 anos estudante idoso; Pedido de Pensão de Órfão - Tipo C. Criança incapacitada com mais de 16 anos de idade.

Retiro de velhice

Por sua vez, milhões de idosos poderão contar com os recursos de suas economias, que foram acumulados durante a vida profissional e transformados em pensão.

No entanto, o Instituto Mexicano de Seguridade Social afirmou que, para aqueles que exigem esse tipo de pensão, eles terão que ter o mínimo período de contribuição que a Lei do IMSS estabelece.

E é que, ao longo dos anos, os trabalhadores do país têm acesso ao pagamento desse benefício econômico a que têm direito, depois de salvar durante a vida profissional. No entanto, no país existem dois regimes de pensões abaixo dos 73 e 97. Será baseado na data em que começou a contribuir para o Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS).

