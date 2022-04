Patricia Chirinos para Pedro Castillo: “Ele está agarrando unhas e dentes com o sangue do povo”

Patricia Chirinos não hesitou em criticar as ações de Pedro Castillo e como não lidar com o atual social crise está passando pelo país após o desligamento das operadoras que começou em 28 de março.

Uma semana após o início dos protestos, o parlamentar se manifestou contra as mortes que estão ocorrendo nos dias de hoje e como os ministros tentaram minimizar essas mortes.

A deputada foi convidada para o programa do apresentador Beto Ortiz, onde voltou a enfatizar que o presidente renunciou ao cargo de presidente.

“Pelo que posso cheirar e pela experiência que tenho, é que isso está apenas começando. Haverá mais derramamento de sangue e é isso que temos que evitar. Hoje votei contra ter uma reunião - proposta por alguns congressistas - com os ministros e o presidente Castillo. Votei contra, não porque quero não me reconciliar, mas porque acho que é uma perda de tempo porque não estamos falando com qualquer presidente peruano, estamos falando de Castillo, que é uma pessoa mentirosa, mitomaníaco é um governo mentiroso”, disse.

“Com isso ele está demonstrando sua incapacidade de governar e se ele não pode nem governar, muito menos conseguiremos sair de uma crise como a em que estamos. Venho com a mesma proposta que lhe disse no dia em que o presidente veio ao Congresso, eu disse a ele: demitir o Sr. Castillo porque você não tem outra escolha, você está se agarrando com unhas e dentes, mas com o sangue das pessoas correndo pelas ruas ,” acrescentou.

Por outro lado, Patricia Chirinos disse que não tem intenção de se reunir com o presidente Castillo, já que ela considera-o um mitomaníaco e que seria uma “perda de tempo”.

“Sinto muita dor e muita tristeza pelo que está acontecendo no Perú, é um tema que discutimos o tempo todo aqui no congresso com alguns congressistas, porque há alguns indolentes que preferem suas negociações pessoais e continuam defendendo Castillo. Agora, o que mais nos interessa é saber que existem mais de 8 regiões em crise, que aumentaram enquanto Ica, Pucallpa, Chimbote, Ucayali, Tarapoto. Amazonas, Huánuco, Lima, Piura, estão praticamente explodindo, queimando em chamas e as mil desculpas de Castillo não vão devolver a criança àquela mãe que acabamos de ver chorando porque a criança caiu no rio”, analisou.

“Vemos as imagens de Manchay e uma senhora desmaia, mas quando acorda a primeira coisa ela diz 'há fome'. De fato, a fome é o que existe porque as pessoas não têm emprego, os preços sobem todos os dias, a instabilidade da preocupação com as pessoas desde o momento em que se levantam até irem para a cama. Aquelas 15 solas que as donas de casa costumavam comprar o cardápio todos os dias, isso não é mais suficiente, tem que ser 30, 40, 50 solas. Castillo prefere fugir e ir para escolas abertas como se nada tivesse acontecido, ele quer jogar bem para a população, mas não vai conseguir nada. Castillo continua culpando todos por sua incapacidade mas o povo não acredita mais nele”, disse.

Lembremos que foi a parlamentar Patricia Chirinos quem apresentou pela primeira vez uma moção de vaga contra Pedro Castillo , a deputada promoveu esse documento ao Congresso Plenário do Perú, onde seu pedido não teve sucesso após votos por ela colegas de outros assentos.

