Os melhores memes que a queda de Alfredo Adame deixou em sua nova luta

Alfredo Adame foi um trending topic no Twitter, pois participou de uma luta, mas novamente o resultado não o favoreceu. Isso ocorreu na conferência de imprensa em que o advogado de Carlos Trejo, com quem o ator teve confrontos desde o passado, o interrompeu e isso fez com que Adame respondesse com violência.

As provocações vieram porque o ator tentou aplicar sua famosa técnica de “chute de bicicleta”, que fez com que internautas fizessem chover memes nas redes sociais redes como o Twitter, além de mostrar sua posição sobre o que aconteceu.

Quando ele queria usar a famosa técnica para chutá-lo, ele caiu, o que fez com que muitas pessoas o comparassem a uma tartaruga virada em sua concha e isso causou várias zombarias. Além de perguntar quantas vezes mais eles teriam que ver Adame cair para afirmar que ele não tem conhecimento de karatê.

Usuários alegaram que Adame cai em todas as suas lutas enquanto faz o chute de bicicleta, o que mostra que não é uma boa técnica.

O motivo da luta foi que ele garantiu à mídia que a famosa luta contra Trejo não ocorreu devido às suas demandas.

O advogado de Carlos Trejo reclamou com o ator porque ele não compareceu à briga que eles haviam combinado, o que fez com que o ator ficasse chateado e parasse de sua cadeira para ir direto para bater nele. E o fato é que a briga que muitos esperavam nunca veio e os dois envolvidos culparam um ao outro; Carlos mencionou que o ator não removeu as restrições legais que tinha contra ele.

Embora tenham tentado impedi-lo, Adame foi direto ao advogado e começou a dar socos, no entanto, ele tropeçou em uma cadeira e caiu de costas enquanto fazia movimentos com as pernas. O vídeo termina em 1 minuto e 19 segundos com Adame parando e o pessoal de segurança tirando Montalvo de cena.

“Não importa a situação, a forma, o número de pessoas, como é a luta, Alfredo Adame sempre acaba deitado no chão chutando a bicicleta. Isso é tudo o que precisávamos hoje para rir, obrigado”, comentou um usuário do Twitter.

“Eu já entendi a maneira de lutar do Adame assim como existem estilos de Kung Fu (como o estilo do guindaste, o tigre etc). Alfredo Adame usa o estilo verme, ele rasteja e os inimigos o nocauteiam e depois terminam com sua famosa bicicleta”, disse outro usuário.

É importante lembrar que Adame havia afirmado em entrevistas anteriores que tinha conhecimento de karatê e até era faixa preta. “No Mix Marcials Arts há um chute chamado bicicleta, quando um competidor cai você começa a chutar uma bicicleta”, disse o ex-motorista.

Antes dessa agitação nas redes sociais, ele se envolveu em uma briga de rua que também se tornou viral nas redes sociais, já que foi deixado no chão, o que levantou comentários e dúvidas sobre seu suposto conhecimento de artes marciais.

Vários usuários da rede social Twitter afirmaram que ver o ator no trending topic tornou o dia deles, pois acharam engraçado ver como ele caiu novamente com seu famoso chute de bicicleta.

Chumel Torres foi um dos que falou sobre isso: “Veja pelo lado gentil: desta vez não era uma garota mordendo a bunda. Ele foi espancado por 4 cadeiras”, postou em um tuíte.

