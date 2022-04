Os EUA parabenizaram Chaves por sua vitória na Costa Rica e estão comprometidos em “fortalecer os laços bilaterais”

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

O Governo dos Estados Unidos felicitou Rodrigo Chaves, presidente eleito da Costa Rica pelo Partido do Progresso Social-Democrata, pela sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais, realizadas no domingo, e manifestou a sua vontade de “fortalecer os laços bilaterais”.

“Os Estados Unidos parabenizam Rodrigo Chaves Robles por sua eleição como o próximo presidente da Costa Rica. Também parabenizamos os costarriquenhos por participarem e realizarem um processo eleitoral consistente com as fortes tradições democráticas da Costa Rica”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Assim, ele ressaltou que “a Costa Rica representa um farol da democracia na América e no mundo”. “Nossas relações bilaterais continuam enraizadas em valores democráticos compartilhados que reforçam a liberdade, a inclusividade e o respeito pelos direitos humanos”, acrescentou, de acordo com um comunicado publicado no site do Departamento de Estado.

“Esperamos fortalecer os laços entre nossas nações para promover nossos interesses comuns, incluindo a gestão humana da migração, a proteção do meio ambiente e o trabalho com parceiros democráticos na região em direção a um hemisfério mais seguro, próspero e democrático”, observou Blinken.

Chaves Robles venceu as eleições ao ganhar 52,9% dos votos. O principal rival de Chaves, José María Figueres, do Partido da Libertação Nacional (PLN) conquistou 47,1% dos votos, com eleições marcadas por mais de 40% de abstenção.

O presidente eleito deu a volta aos resultados do primeiro turno, no qual o ex-presidente Figueres venceu. A segunda rodada teve que ser realizada, pois nenhum dos candidatos excedeu o limite de 40 por cento do apoio durante a primeira rodada, realizada em fevereiro.

O economista e ex-funcionário do Banco Mundial Rodrigo Chaves foi eleito este domingo como o 49º presidente da história da Costa Rica, na sequência de uma campanha em que prometeu “mudança” e combate à corrupção, e na qual esteve envolvido na polémica sobre casos de assédio sexual e alegado paralelo estruturas de financiamento.

Chaves, do jovem Partido Social-Democrata do Progresso, obteve 52,9% dos votos para derrotar o ex-presidente José María Figueres Olsen, do tradicional Partido da Libertação Nacional.

O candidato surpreendeu no último dia 6 de fevereiro no primeiro turno ao terminar em segundo lugar para entrar no segundo turno contra o ex-presidente Figueres.

Chaves, de 60 anos, propôs atacar a corrupção pela qual culpa governos anteriores, incluindo os do partido rival, e implementar profundas reformas estatais por meio de referendo, algo que tem sido marcado por seus adversários como populismo.

Entre as promessas do candidato estão a redução de procedimentos para empresários e previdência social, modificações nos planos educacionais do país, a diminuição do tamanho do Estado e o apoio aos setores costeiros, que são os mais pobres do país.

O plano do Governo de Chaves está comprometido com ações econômicas para reduzir procedimentos e facilitar a ação empresarial, reduzir os encargos sociais, exigir resultados das instituições públicas, gerar empregos e atrair mais investimentos, e diminuir o custo da cesta básica por meio de decretos.

Chaves também prometeu promover um sistema único de previdência, implementar a reforma tributária aprovada durante o atual governo, sanções mais fortes contra a corrupção e tornar os gastos sociais mais eficientes.

“Este não é um momento para comemorar, mas é um desafio enorme”, disse Chaves em seu discurso de vitória, depois de saber dos resultados eleitorais.

“Envio minha gratidão a Don José María Figueres e a todas as pessoas que votaram nele”, enquanto lhe peço que trabalhem juntos para viabilizar os projetos que seu cotendor chamou de “milagre da Costa Rica”, que foi seu projeto de campanha.

(Com informações da Europa Press)

