“O Tribunal de Garantias do Novo Liberalismo avaliará o comportamento de Carlos Negret”: Juan Manuel Galán

Na terça-feira, 5 de abril, o ex-Provedor de Justiça e ex-candidato colombiano ao Senado pelo Novo Liberalismo, Carlos Negret, anunciou que se juntaria à campanha presidencial do candidato da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez, menos de dois meses após a primeira rodada presidencial.

Este anúncio do ex-defensor foi criticado por membros da Coalizão Centro Esperanza, uma aliança central da qual a comunidade que lhe deu o aval para o Congresso e que não atingiu o limiar de votação, e por membros de seu partido, como ex-senador e ex-presidencial. candidato da Coalizão Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, que anunciou que o Tribunal de Garantias do Novo Liberalismo avaliará esta decisão surpreendente.

“O anúncio formal de Carlos Negret de apoiar o candidato de direita Federico Gutiérrez nos obriga fortemente a reiterar que esta não é a posição oficial do Novo Liberalismo. O Tribunal de Garantias do partido avaliará a conduta e o governo de Negret de acordo com os estatutos e o Acordo de Coalizão assinado pelo partido”, disse o ex-senador Juan Manuel Galán.

Ele também indicou que os membros do coletivo, que foi fundado pelo líder liberal Luis Carlos Galán e que recentemente recebeu status legal, têm o dever de apoiar a candidatura do ex-governador de Antioquia e ex-prefeito de Medellín, Sergio Fajardo, que foi o candidato que ganhou o interno consulta da coalizão do centro.

Ao mesmo tempo, ele destacou que aqueles que não seguem os compromissos do Novo Liberalismo junto com a Coalizão Esperanza Center “não podem reivindicar qualquer porta-voz ou representação do partido”, indicando que o coletivo “não renasceu para ser um partido 'falton' que viola a palavra e acordos. Estamos com Sergio Fajardo com convicção porque a esperança está com Fajardo”, concluiu Juan Manuel Galán.

Por sua vez, a acadêmica e ex-candidata ao Congresso por esta comunidade, Sandra Borda, reiterou que essa não era a posição do partido, observando que a comunidade continua “mais forte do que nunca” do lado do candidato da aliança do centro, posição que foi endossada pelo candidato à Câmara dos Representantes, Fernando Posada, que indicou que a decisão era contraditória “com os princípios que aceitamos como candidatos do Novo Liberalismo para o Congresso. Construímos a Coalizão da Esperança para apoiá-la, não para dar as costas a ela.”

Por sua vez, o ex-defensor indicou, em declarações coletadas pela Semana que, “O Novo Liberalismo não pode reivindicar uma disciplina canina, nem o partido é um fallon nem Carlos Negret é um falton. Isso deve ficar claro e eu sempre fui claro e disse as coisas de frente. O partido não é apenas Juan Manuel Galán”, enquanto observa que vários dos membros do partido estão na campanha de Gustavo Petro ou na campanha de Federico Gutiérrez.

Finalmente, ele disse que era melhor dizer a verdade e que se isso representasse sua saída da partida, “bem, eu estou saindo porque eu fiz as coisas de frente, mas aparentemente isso os incomoda. Muitos membros históricos da partida saíram e é incrível que não possamos pensar diferente de Juan Manuel Galán”, disse.

