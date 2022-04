O comentário ácido com o qual Chumel Torres comparou a revogação do mandato da AMLO com os da Venezuela

Poucos dias após a revogação do mandato no México, ainda levanta muitas dúvidas, principalmente entre os personagens que não são a favor da Quarta Transformação (Q4) e o presidente Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Houve várias maneiras pelas quais esses jornalistas, políticos, analistas e cidadãos, geralmente de redes sociais, procuram boicotar essa consulta popular. De números contra ela à suposta violação da Constituição devido às irregularidades ocorridas nas últimas semanas.

Entre todas as vozes contra está a do youtuber Chumel Torres, que provou ser um forte crítico do atual governo, já que praticamente faz um comentário ou piada sobre López Obrador ou alguém de seu gabinete todos os dias.

Sobre a Revogação do Mandato, ele também expressou sua opinião e, nesta ocasião, garantiu que Tabasqueño está “aprendendo com os melhores” porque Hugo Chávez e Nicolás Maduro, em sua Venezuela natal, também pediram que essa figura fosse incluída nas respectivas constituições.

O Chihuahuan compartilhou um vídeo do TikTok em que, em primeiro lugar, o falecido ex-presidente do país sul-americano é visto pressionando pelo referendo de recall, com palavras muito semelhantes às usadas por López Obrador quando fala sobre esse processo democrático que ocorrerá em 10 de abril.

Mais tarde, Maduro aparece pedindo à população que saia e colete assinaturas para que, no meio de seu mandato e como ditado pela mais alta lei da Venezuela, o presidente, se for decisão do povo, deixar seu posto.

Usuários dessa rede social comentaram que esse mesmo recurso foi promovido pelo ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que também foi criticado porque, como os internautas apontaram, os órgãos eleitorais desses países estavam sob o controle do governo, uma situação muito diferente daquela experiente no México com o Instituto Nacional Eleitoral (INE).

Da mesma forma, uma mulher que se identificou como venezuelana explicou que Chávez usou essa figura, mas apenas para expulsar aqueles que votaram contra ela da Administração Pública, já que supostamente tendo o controle das autoridades eleitorais, ela sempre poderia fazê-lo.

Apesar de todas as irregularidades observadas, da alegada relação com a Venezuela e outros países classificados como “comunistas” ou “socialistas” pela oposição, a revogação do mandato no México é e é totalmente apoiada pelos órgãos eleitorais.

Segundo o Instituto Nacional Eleitoral (INE), a revogação do mandato é um instrumento de participação cidadã “para determinar a conclusão antecipada no desempenho do titular da presidência da República, com base na perda de confiança”, este mecanismo será implementado para a primeira vez para garantir o direito político de cidadania através do voto universal, direto, secreto e livre.

As cédulas para realizar a revogação do mandato conterão perguntas que indicam o seguinte: Você concorda que Andrés Manuel López Obrador, Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, caso seu mandato seja revogado por perda de confiança ou permaneça na Presidência do República até que seu mandato termine o período?

Qualquer pessoa inscrita nos cadernos eleitorais poderá participar deste exercício democrático, que, por razões orçamentárias, terá menos caixas, das quais sua localização pode ser consultada através da página Localize sua Caixa https://ubicatucasilla.ine.mx/, em que você deve inserir a seção e a entidade de residência de acordo com a credencial do eleitor.

