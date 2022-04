Néstor Villanueva foi infiel a Florcita Polo com Tessy Linda, segundo a dançarina: “Eu não fiz isso por vingança”

A dançarina Tessy Linda se apresentou no programa Amor y Fuego para contar a verdade sobre o romance que ela teria tido com Néstor Villanueva gosta disso como se mostrasse conversas comprometedoras que mostrassem que ele estava procurando por ela.

Como você lembra, a chamada 'Rainha do Tube' enviou um comunicado que a delimitava de qualquer relacionamento atual com a cantora. No entanto, em 4 de abril, ele confessou que eles estariam 'namorando' até três meses atrás, quando ele ainda estava com Florcita Polo.

De acordo com Tessy Linda, em dezembro de 2021 ela disse ao cantor que não queria mais nada com ele. “Eu dei uma parada nele há três meses. Conversamos e dissemos que continuávamos a amizade. Algo aconteceu na época”, disse ela, e ao qual Gigi Mitre disse: “Florcita eles te traíram ”.

“Atire em tudo, confirmado pela mesma protagonista, Florcita, eles foram infiéis a você com Tessy Linda em suas próprias palavras”, acrescentou Rodrigo González

